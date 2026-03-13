Delfina Gómez entrega obras y mobiliario a más de 10 mil estudiantes de Temascalcingo y Timilpan

Entrega de mobiliario educativo en Temascalcingo y Timilpan

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), entregó más de 20 millones de pesos en obras de infraestructura, mobiliario, equipamiento escolar y sistemas de captación de agua de lluvia en 109 escuelas de Temascalcingo y Timilpan, en beneficio de más de 10 mil estudiantes de educación básica y media superior.

El secretario de la SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel, entregó en la Escuela Primaria “Francisco O. Reynoso”, en Temascalcingo, obras de infraestructura educativa, mobiliario escolar, paquetes deportivos y material didáctico para 84 planteles, con una inversión de 12.1 millones de pesos en beneficio de más de 8 mil estudiantes.

La presidenta municipal de Temascalcingo, Verónica Moreno Martínez, expresó que la educación es la base del desarrollo de las comunidades y agradeció el apoyo del gobierno estatal.

Sumado a esto, la gira continuó en la Secundaria Oficial No. 0061 “Miguel Hidalgo y Costilla”, en Timilpan, con la entrega de obras de infraestructura educativa, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua para 25 planteles, en beneficio de mil 935 estudiantes.

La Crónica de Hoy 2026