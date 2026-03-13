Ecatepec, Jaltenco y Coacalco inician operativo blindaje en zonas limítrofes

Para combatir delitos de alto impacto en las zonas limítrofes, las presidentas municipales de Ecatepec y Jaltenco, Azucena Cisneros Coss y María del Rosario Payne Islas, junto con autoridades de Coacalco, pusieron en marcha el operativo “Blindaje”. Este dispositivo consiste en patrullajes estratégicos coordinados en los límites de los tres municipios, y cuenta con el respaldo de elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El banderazo de salida a esta movilización de fuerzas de seguridad tuvo lugar en avenida Recursos Hidráulicos, a la altura de la colonia Abel Martínez, en Ecatepec. En el acto protocolario estuvieron presentes Cisneros Coss, Payne Islas y César Cardoso Hernández, comisario de Seguridad Pública de Coacalco, quienes encabezaron el inicio de los recorridos que buscan inhibir la actividad criminal en la región.

Durante más de tres horas, efectivos policiacos de las tres demarcaciones, en conjunto con personal de las fuerzas federales, desplegaron un patrullaje por colonias identificadas con alta incidencia delictiva en los puntos colindantes entre Ecatepec, Jaltenco y Coacalco. La acción conjunta pretende cerrar el paso a las bandas delictivas que aprovechan los límites municipales para evadir a las autoridades.

“Hoy tenemos más coordinación entre municipios. Fortalecemos operativos con Coacalco y Ecatepec, estaremos trabajando con intercambio de información, unimos fuerzas para dar seguridad a la gente”, afirmó Cisneros Coss durante el arranque del operativo. La alcaldesa destacó que esta sinergia permitirá atacar de manera frontal los ilícitos que más afectan a la población.

A través de esta coordinación intermunicipal, las autoridades buscan prevenir delitos de alto impacto que se cometen con frecuencia en las zonas limítrofes, tales como el robo de vehículo, el asalto a transeúnte, el narcomenudeo y los homicidios. La estrategia contempla no solo la presencia física de los uniformados, sino también el intercambio de inteligencia y bases de datos entre las corporaciones participantes.

En territorio de Ecatepec, los elementos de seguridad recorrieron colonias como Potrero del Rey, Luis Donaldo Colosio, Golondrinas y los márgenes del canal Cartagena, áreas donde se han reportado múltiples quejas vecinales por la comisión de ilícitos. La vigilancia se extendió también a Jaltenco, donde ingresaron a zonas consideradas conflictivas, como Alborada Jaltenco y las Zonas 2 y 4, puntos críticos por la venta de droga, el robo de motocicletas y la violencia homicida.

El dispositivo no se limitó a esos puntos, ya que en Coacalco el patrullaje abarcó la avenida Presidentes, la unidad habitacional San Rafael y las colonias Potrero La Laguna, Unidad Morelos y Rinconada Coacalco, todas ellas catalogadas como prioritarias dentro de los mapas delictivos locales. Las autoridades esperan que con estos recorridos constantes se logre reducir la incidencia y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad.