Hoy No Circula: así puedes tramitar el permiso para quedar exento en caso de contingencia en CDMX Conoce cómo puedes exentar el Hoy No Circula en la CDMX en caso de contingencia (Imagen hecha con IA)

Conoce quiénes pueden solicitar el permiso para exentar el Programa Hoy No Circula en la CDMX, cómo se tramita y cuáles son sus requisitos.

El Gobierno de la Ciudad de México le permite a algunas personas exentar el Hoy No Circula, así como otras limitaciones derivadas de contingencias ambientales, en caso de necesitar atención médica.

¿Qué es la Solicitud de personas que requieren Atención Médica para exentar el Programa Hoy No Circula?

La Solicitud de personas que requieren Atención Médica para exentar el Programa Hoy No Circula, tiene como objetivo que quien lo solicite pueda exentar las limitaciones de este programa durante una emergencia médica o contingencia.

El trámite puede ser realizado por personas físicas o morales que requieran atención médica y circular en los días limitados por el programa Hoy No Circula, o durante contingencias ambientales.

Requisitos para tramitar la exención del Hoy No Circula por motivos de salud

Para iniciar con la solicitud para exentar el Hoy No Circula de la CDMX tienes que presentar los siguientes documentos:

Identificación Oficial vigente con fotografía (credencial para votar, Cédula Profesional, Licencia para Conducir, Tarjeta del INAPAM) original

con fotografía (credencial para votar, Cédula Profesional, Licencia para Conducir, Tarjeta del INAPAM) original Tarjeta de circulación , en caso de no estar a nombre del solicitante, se deberá adjuntar el documento que acredite la legal posesión del vehículo.

, en caso de no estar a nombre del solicitante, se deberá adjuntar el documento que acredite la legal posesión del vehículo. Documento en el cual se observe la necesidad de la asistencia médica .

. Formato de solicitud, el cual se puede descargar desde la página web del Gobierno de la Ciudad de México, en el apartado del trámite a solicitar.

Guía paso a paso: Dónde y cómo realizar la solicitud para exentar el Hoy No Circula

Para poder exentar el Hoy No Circula podrás solicitarlo en línea desde la plataforma Llave CDMX o bien en persona agendando una cita.

En caso de realizarlo de manera digital estos son los pasos que debes seguir:

Ingresar a la página Exentar Hoy No Circula de la Secretaría del Medio Ambiente

Iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX y dar clic en “Nuevo trámite”.

Completar datos solicitados en la plataforma, así como los documentos señalados anteriormente

solicitados en la plataforma, así como los documentos señalados anteriormente Dar clic en “finalizar”.

En un periodo no mayor a 10 días hábiles recibirás respuesta por parte de las autoridades sobre el estado de tu trámite.

En caso de hacerlo de manera presencial, tendrás que agendar tu cita en la plataforma Llave CDMX y acudir en el día asignado con los documentos antes mencionados y para conocer la respuesta del trámite deberás marcar al número 5552789931 y 5551342380 ext. 1690 al 1694.

¿De cuánto es la multa por circular en día restringido en la CDMX?

En la Ciudad de México la multa por circular en un día restringido oscila entre los $1,500 y $2,000 pesos mexicanos, además del riesgo de que tu vehículo sea remolcado al corralón vehicular.