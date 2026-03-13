Llaman a que mujeres “rompan el techo de cristal” y participen en el desarrollo tecnológico

Foro Conversatorio “Mujer Digital: Hackear el Techo de Cristal". (Ignacio Medina)

Durante el conversatorio “Mujer Digital: Hackear el Techo de Cristal”, especialistas en ciberseguridad, academia, justicia y sociedad civil coincidieron en la necesidad de reducir las brechas de género en el entorno digital y avanzar hacia una mayor participación de las mujeres en el desarrollo tecnológico.

En el evento, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), las participantes analizaron los retos que enfrentan las mujeres para incorporarse plenamente al ecosistema tecnológico, así como las oportunidades para impulsar su liderazgo en estos espacios.

Coincidieron que para las mujeres, “hackear” implica apropiarse del conocimiento tecnológico y participar no solo como usuarias, sino también como creadoras de herramientas y plataformas digitales.

Nora Damián, Directora de Vinculación del InfoCDMX, reunió a especialistas que compartieron experiencias y propuestas para romper barreras estructurales que aún limitan la participación de las mujeres en sectores tecnológicos y digitales.

Al tomar la palabra, Daniela Lemus Muñiz, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que el entorno digital también reproduce muchas de las desigualdades presentes en la sociedad, ya que plataformas y algoritmos pueden reflejar sesgos patriarcales que perpetúan el llamado techo de cristal.

Durante su intervención, Aimed Pimentel, especialista de Latam Women in Cybersecurity, explicó que esta organización impulsa iniciativas de ciberseguridad a través de la cooperación interinstitucional con el objetivo de reducir la brecha de conocimiento en este campo estratégico.

Destacó que mediante programas de formación dirigidos tanto a corporativos como a talentos individuales, se busca fortalecer capacidades técnicas y abrir mayores oportunidades para las mujeres en el sector.

En su participación, María del Carmen García de Ureña, presidenta fundadora de Phele Oka, destacó la importancia de generar comunidades y estandarizar el conocimiento para ampliar las oportunidades de las mujeres en el entorno digital.

Asimismo, compartió la experiencia de esta organización, que brinda acompañamiento legal y contención a víctimas de violencia digital, y señaló que diversos estudios estiman que la igualdad en el ámbito laboral podría alcanzarse hasta el año 2043.

A su vez, Lorena Bravo, fundadora de WomenCISO, explicó que el programa de esta comunidad promueve “hackear el método de pensamiento” para fortalecer el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres tanto en la vida personal como profesional.

Indicó que romper los techos de cristal implica transformar paradigmas culturales y construir proyectos colectivos, y destacó que el programa ha formado a más de 13 mil mujeres en distintos ámbitos profesionales.

Priscila Valencia, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Juzgadoras, señaló que las instituciones también juegan un papel clave en la eliminación de barreras de género. Explicó que el derecho puede abrir o cerrar los techos de cristal, incluso en el entorno digital, por lo que es necesario fortalecer redes de mujeres juzgadoras y ampliar espacios de participación para impulsar el acceso a la justicia y el conocimiento jurídico.