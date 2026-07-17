Tlalnepantla fortalece programa "Salud a tu Alcance" con dos nuevas unidades médicas móviles

El Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, entregó dos nuevas unidades médicas móviles para fortalecer el programa “Salud a tu Alcance”, con el objetivo de acercar servicios gratuitos de salud a la población en distintas comunidades del municipio.

La incorporación de estas unidades se realizó en coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tlalnepantla, como parte de las acciones para ampliar la cobertura de atención médica y facilitar el acceso a servicios preventivos.

Con las nuevas unidades, el programa ofrecerá consultas, acciones de prevención, diagnóstico oportuno y atención médica básica directamente en colonias y comunidades, beneficiando principalmente a personas que enfrentan dificultades para trasladarse a centros de salud.

El gobierno municipal destacó que el propósito de esta estrategia es acercar los servicios médicos a la ciudadanía y fomentar la detección temprana de enfermedades, lo que permite iniciar tratamientos oportunos y mejorar la calidad de vida de las personas.

Las autoridades señalaron que la prevención constituye una de las principales herramientas para proteger la salud de la población, por lo que las unidades móviles recorrerán diferentes zonas del municipio para brindar atención gratuita.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, destacó que la salud es una prioridad para su administración y reiteró el compromiso de fortalecer los programas que garanticen el acceso a servicios médicos para todas y todos los habitantes.

Asimismo, indicó que el trabajo coordinado con el DIF Tlalnepantla permitirá ampliar el alcance del programa y acercar atención médica a quienes más lo necesitan.

El Gobierno de Tlalnepantla reiteró que continuará impulsando acciones enfocadas en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población.

La administración municipal subrayó que la detección oportuna puede marcar la diferencia en la atención de diversas enfermedades, por lo que invitó a las y los habitantes a aprovechar los servicios gratuitos que ofrecerán las nuevas unidades médicas móviles en todo el territorio municipal.