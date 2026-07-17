Naucalpan lleva Mesa de Paz a San Francisco Chimalpa y rehabilita espacio deportivo en La Magueyera

Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, llevó a cabo una Mesa de Paz itinerante en la comunidad de San José Tejamanil, en San Francisco Chimalpa, con el propósito de acercar las estrategias de seguridad y de Atención a las Causas directamente a la población.

Durante la jornada, autoridades municipales dialogaron con las y los vecinos para escuchar sus principales necesidades en materia de seguridad y fortalecer la coordinación entre gobierno y ciudadanía.

Como parte de las actividades, también fue presentada la rehabilitación integral de la cancha de básquetbol ubicada en la comunidad de La Magueyera, obra realizada mediante el programa Huellas de la Transformación, con el objetivo de recuperar espacios públicos y fomentar la convivencia familiar.

Entre los trabajos realizados destaca la rehabilitación completa de la cancha deportiva, la instalación y sustitución de 45 luminarias y un poste, así como la aplicación de 26 toneladas de mezcla asfáltica en la zona para mejorar las condiciones de movilidad.

Además, el espacio fue equipado con una nueva área de juegos infantiles para beneficio de niñas y niños de la comunidad.

El proyecto también incluyó la intervención artística del muralista Canek Leyva, quien elaboró diversos murales para dar una nueva imagen al espacio público y promover la identidad comunitaria.

Como parte de las acciones de mejoramiento urbano se realizaron trabajos de balizamiento, pintura de guarniciones, cruces peatonales y topes, además de la nivelación del terreno, limpieza y mantenimiento general del lugar.

El gobierno municipal informó que estas obras buscan ofrecer espacios más seguros, funcionales y dignos para la práctica deportiva, la recreación y la convivencia entre las familias de la zona.

Asimismo, mediante el programa COMUNA, vecinos y autoridades trabajaron de manera conjunta para rehabilitar la barda perimetral del área de juegos infantiles, fortaleciendo la participación ciudadana en el mejoramiento de los espacios públicos.

La administración municipal destacó que este esquema de colaboración permite atender rezagos históricos en distintas colonias y genera un mayor sentido de pertenencia entre la población.

El Ayuntamiento de Naucalpan reiteró que continuará impulsando acciones para fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y promover la participación comunitaria, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.