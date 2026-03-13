Metro de la CDMX anuncia cierre de estaciones de la Línea 2 este lunes 16 de marzo: cuáles son y cómo operará el servicio

El Metro de la Ciudad de México informó que este lunes 16 de marzo tres estaciones de la Línea 2 suspenderán temporalmente el servicio como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora en la red de transporte capitalina.

Las estaciones que permanecerán cerradas desde el inicio de operaciones son:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Estas medidas forman parte de las labores de rehabilitación que se realizan en esta línea, una de las más utilizadas por millones de usuarios que diariamente se trasladan entre el norte y el sur de la capital.

¿Cómo operará la Línea 2 del Metro durante el cierre?

Para evitar que la movilidad se detenga por completo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 2 operará de manera parcial, dividiéndose en dos circuitos.

Los tramos que sí estarán funcionando son:

Cuatro Caminos – Pino Suárez

Tasqueña – Xola

De esta manera, el Metro continuará brindando servicio en la mayor parte del recorrido mientras continúan los trabajos en las estaciones afectadas.

¿Por qué cerrarán estaciones del Metro CDMX?

El cierre responde a un programa de modernización y mantenimiento en la Línea 2, cuyo objetivo es mejorar la seguridad, el funcionamiento de la infraestructura y la experiencia de los usuarios.

Desde principios de 2026, el gobierno capitalino anunció que esta línea tendría intervenciones por etapas, lo que implica cierres temporales y ajustes en la operación para permitir las obras sin suspender totalmente el servicio.

Autoridades del Metro señalaron que estas acciones buscan prolongar la vida útil del sistema y reducir riesgos en una de las rutas más transitadas del transporte público en la ciudad.

Alternativas para los usuarios del Metro

Ante el cierre de estaciones, las autoridades recomendaron a los usuarios planear sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas.

Además, se prevé apoyo con unidades de transporte público en las zonas afectadas para facilitar el traslado de los pasajeros durante el tiempo que duren las obras.

La Línea 2 conecta Cuatro Caminos con Tasqueña, atravesando zonas clave de la capital, por lo que cualquier modificación en su operación suele impactar a miles de viajeros que utilizan este sistema todos los días.