Naucalpan reporta caída del 61% en robo de vehículos, la más alta del país

Con base en cifras oficiales, el municipio de Naucalpan ha logrado una reducción significativa en la incidencia delictiva, producto del trabajo coordinado entre administraciones pasadas y la actual. Así lo afirmó el alcalde Isaac Montoya Márquez, quien presentó un comparativo del robo de vehículos asegurados elaborado por la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), correspondiente a los 20 municipios con mayor incidencia en el país. Según el reporte, en lo que va de 2026 la localidad registró un descenso del 61 por ciento en este delito, posicionándose como la demarcación con la mayor disminución a nivel nacional.

Durante una conferencia de prensa, el edil, acompañado por el comisario Juan Carlos Quezada, detalló que, de acuerdo con los datos de la OCRA organismo que colabora con más de 23 aseguradoras y todas las fiscalías del país Naucalpan se ubica actualmente en el lugar número 12 en robo de vehículos, con un total de 110 unidades sustraídas. Esto representa un promedio diario de 1.9 robos, contabilizando tanto los casos con violencia como aquellos en los que no se utilizó la fuerza.

En otro orden de ideas, Montoya Márquez informó sobre su reciente participación en una reunión convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, a la que asistieron 61 alcaldes de los municipios más poblados y con mayor percepción de inseguridad en el país. El mandatario local calificó como positiva la Estrategia Nacional de Construcción de Territorios de Paz presentada en ese encuentro, pues promueve la coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno y contempla programas enfocados en el fortalecimiento del tejido social para recuperar la tranquilidad en las comunidades.

El alcalde también dio a conocer las acciones que su gobierno impulsa en el territorio municipal, entre las que destacó el torneo denominado “Mundial Social”, el programa “Impulsando tu Salud” en diversas comunidades y las “62 Huellas de la Transformación”, una serie de obras y servicios dirigidos a atender al 70 por ciento de las colonias que, según señaló, fueron relegadas por la administración anterior.

En cuanto a la evolución de las cifras delictivas, el comisario Juan Carlos Quezada precisó que Naucalpan ocupaba el sexto lugar en robo de vehículos durante 2022 y 2023, cayó al cuarto sitio en 2024 y al quinto en 2025, hasta alcanzar la posición número 12 en el presente año, con una reducción del 61 por ciento. A nivel nacional, el delito disminuyó un 17 por ciento, mientras que en el Estado de México la baja fue del 29 por ciento y en la Ciudad de México del 26 por ciento.

El comisario también presentó un balance de las detenciones más relevantes realizadas por la Guardia Municipal, en coordinación con corporaciones estatales y federales. Durante 2025 se registraron 844 aseguramientos, y la mayoría de los detenidos han recibido sentencias condenatorias gracias a la colaboración institucional con la Fiscalía Estatal y al trabajo del primer respondiente, que ha permitido acreditar la legal detención en las audiencias iniciales.

Por otra parte, el director de Medio Ambiente, Gustavo García Jaramillo, expuso la riqueza natural de Naucalpan y abordó el tema de la biocultura vinculada a la transformación del territorio. Advirtió que, a nivel nacional, solo 62 de los 2 mil 456 municipios cuentan con reglamentos ambientales que atiendan la biodiversidad y permitan legislar en materia de restauración y conservación.

En el ámbito turístico, el subdirector de Turismo, Francisco Villa, detalló los avances en la construcción de la identidad naucalpense a través de la “Ruta Turística de Identidad Naucalpense”, que integra 50 puntos de interés. Se están integrando expedientes para alcanzar la categoría estatal de “Pueblo con Encanto”, con el Museo Tlatilca y Los Remedios como punto de partida, al tratarse de un patrimonio intangible de la humanidad.

Finalmente, la directora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Beatriz Rodríguez, informó que está por concluir el segundo semestre de esta casa de estudios, impulsada por el alcalde y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Actualmente beneficia a más de mil estudiantes que cursan diez carreras, entre las que destaca la Licenciatura en Inteligencia Artificial, impartida únicamente en este plantel de Naucalpan.