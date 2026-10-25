Rehabilitan 46 luminarias y retiran cuatro árboles secos en la Roma





Personal de la alcaldía Cuauhtémoc derribó cuatro árboles secos en la Plaza Río de Janeiro, ubicada en la colonia Roma Norte, como parte de una jornada de mantenimiento urbano para prevenir riesgos a los visitantes de este espacio público.

Los trabajos se realizaron durante la jornada “Limpia Cuauhtémoc”, que abarcó el polígono delimitado por las avenidas Insurgentes, Chapultepec, Álvaro Obregón y Morelia, con la participación de cerca de 300 trabajadores de distintas áreas de la administración.

Las labores efectuadas fueron el bacheo de 32 metros cuadrados de superficie, el desazolve de 619 metros de drenaje y la limpieza de 10 accesorios hidráulicos. Además, las cuadrillas balizaron 346 metros de vialidades y 360 metros de guarniciones.

En materia de áreas verdes, se podaron seis árboles, se retiraron cuatro ejemplares muertos y se plantaron 25 plantas. La alcaldía informó que las podas se realizan con base en dictámenes elaborados por un biólogo y están a cargo de personal certificado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Los trabajos también incluyeron acciones de mantenimiento del alumbrado público. Se repararon dos circuitos, se reconectaron 12 luminarias y se sustituyeron cuatro fotoceldas, con lo que se habilitaron 46 luminarias.

La jornada fue encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien se incorporó a una cuadrilla que realizaba labores de bacheo en las inmediaciones de la plaza. En las actividades también participaron la diputada Frida Guillén e integrantes del gabinete de la demarcación.

En el recorrido, señaló que las brigadas atendían distintas necesidades de la colonia, entre ellas baches, drenaje, poda y balizamiento.