Venustiano Carranza, segunda alcaldía con mayor reducción en percepción de inseguridad

Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La alcaldía Venustiano Carranza registró la segunda mayor reducción numérica en la percepción de inseguridad entre las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La demarcación se ubicó en el lugar 32 de las 91 áreas urbanas evaluadas a nivel nacional en materia de percepción de inseguridad. Asimismo, ocupó la segunda posición en el indicador de efectividad del gobierno para atender y resolver los principales problemas de la población.

La administración encabezada por Evelyn Parra atribuyó estos resultados a la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como a las acciones de vigilancia y prevención implementadas en el territorio.

Las medidas mencionadas por la alcaldía fueron el incremento de la presencia policial, la iluminación y limpieza de espacios públicos, los operativos en colonias, mercados y parques, además del uso de tecnología en los sistemas de videovigilancia.

La estrategia también contempla recorridos y atención directa a las demandas de los habitantes, con el propósito de reforzar la prevención del delito y mejorar las condiciones de seguridad en la demarcación.

Desde el inicio de su administración se estableció como prioridad mantener la presencia de las autoridades en las calles mediante recorridos los siete días de la semana, tanto para fortalecer las labores de vigilancia como para atender las principales necesidades de la población.

La ENSU mide la percepción de la población sobre la seguridad pública en distintas áreas urbanas del país. Sus resultados permiten conocer cómo evalúan los habitantes las condiciones de seguridad de sus ciudades, así como su valoración sobre la actuación de las autoridades gubernamentales.