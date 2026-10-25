Utopía La Soberana, la más grande de la CDMX, abre sus puertas en la GAM

Inauguración de la Utopía La Soberana

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía La Soberana, ubicada en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, considerada la más grande de la capital, con una superficie proyectada de 200 mil metros cuadrados. Sin embargo, lo entregado hasta ahora representa solo una parte del complejo, que continuará ampliándose con nuevos servicios e instalaciones.

Durante la inauguración se informó que la primera etapa permitió transformar más de 90 mil metros cuadrados, mediante una inversión cercana a 300 millones de pesos, para habilitar más de 80 espacios destinados a actividades deportivas, culturales, recreativas y de atención a la población.

Criaturas Míticas

Espacios de La Soberana

Entre sus instalaciones destacan una alberca olímpica, gimnasio, áreas de boxeo y espacios para 55 disciplinas deportivas. También cuenta con un auditorio para más de 400 personas, bibliotecas, librerías, laboratorios creativos, cabinas de radio y talleres artísticos.

Además, dispone de una carpa de circo para 800 espectadores, una escuela circense y un recorrido con 16 alebrijes animatrónicos iluminados.

La Utopía ofrece una estancia infantil gratuita para menores de 45 días a seis años, lavanderías, comedores, un centro de rehabilitación y una Casa de las Siemprevivas para mujeres que enfrentan violencia. También habrá consultas médicas, laboratorios clínicos y mastografías gratuitas, junto a los demás servicios de las utopías.

Circo dentro la Utopía La Soberana

Anuncian nuevas instalaciones

Durante su intervención, Clara Brugada explicó que La Soberana busca acercar servicios gratuitos a las comunidades y reducir los gastos de las familias, que podrían ahorrar más de 10 mil pesos mensuales en cuidados, alimentación, lavandería, cultura y deporte.

También anunció la construcción de otros 100 mil metros cuadrados, donde se contempla una nueva Clínica Condesa para atender el VIH, un hospital toxicológico para las adicciones y una aldea juvenil para jóvenes que no estudian ni trabajan.

La mandataria reiteró su compromiso de construir 100 Utopías en la capital y alcanzar más de 50 antes del Foro Urbano Mundial. Asimismo, solicitó que La Soberana permanezca abierta hasta las 11:00 de la noche.

Auditorio de la Utopía La Soberana

Unidad en la Cuarta Transformación

Brugada también destacó la importancia de mantener la unidad en defensa de la soberanía nacional y expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al vincular el nombre de La Soberana con las luchas históricas por la independencia de México.

Señaló que, frente a las posturas de subordinación extranjera, la Cuarta Transformación debe mantenerse del lado de la dignidad y la independencia del país, al considerar que la defensa de la soberanía es uno de los principios que unen a sus gobiernos.

Kiosco de Agua Bienestar en La Utopía La Soberana

Alcalde destaca la dimensión del proyecto

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, aseguró que la inauguración representa más que la entrega de una obra pública, pues permitirá que los habitantes accedan a instalaciones y servicios que anteriormente no tenían a su alcance.

Destacó que La Soberana es la Utopía más grande de la Ciudad de México y reconoció el trabajo de Clara Brugada para llevar este proyecto a la demarcación.

El alcalde consideró que la construcción del complejo representa una muestra de justicia social al ofrecer infraestructura de calidad para los habitantes de Gustavo A. Madero.

Utopía La Soberana Clara Brugada junto a Janecarlos, Alcaldía de la GAM acompañados de Anacláudia Rossbach, Directora ejecutiva de ONU-Hábitat

ONU-Hábitat reconoce a Brugada y su modelo de Utopías

Finalmente, la directora ejecutiva de ONU-Hábitat y subsecretaria general de las Naciones Unidas, Anacláudia Rossbach, expresó su reconocimiento al proyecto, al considerarlo un ejemplo de cómo acercar servicios y derechos a las comunidades.

Durante su intervención, señaló que millones de personas en el mundo todavía enfrentan dificultades para acceder a vivienda, educación, salud, empleo y espacios públicos adecuados.

Rossbach destacó que las Utopías muestran una alternativa para avanzar en la Agenda 2030. También agradeció la colaboración de la Ciudad de México para realizar el próximo Foro Urbano Mundial y entregó el Pariro de Honor a Clara Brugada en reconocimiento por parte de la ONU-Hábitat por el desarrollo de este modelo de espacios comunitarios.