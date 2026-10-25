Actividades culturales de Día de Muertos en CDMX hoy 25 de octubre

¿Tienes planes en familia para este domingo 25 de octubre? Para poder pasar un buen tiempo y disfrutar en este día de descanso, en la Ciudad de México podrás descubrir diversas actividades relacionadas principalmente a la temporada del Día de Muertos, por lo que aquí van algunas recomendaciones para tu plan de este domingo.
¿Qué actividades se pueden hacer en la CDMX?
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris mantendrá sus puertas abiertas ante el 4° Festival de Xantolo, titulado Movimiento Sonoro, el cual compartirá una de las tradiciones huastecas más influyentes en la CDMX.
Este evento contará con presentaciones como la danza y una ofrenda caracterizada para la ocasión del Día de Muertos, permitiendo contar con un acercamiento a las expresiones culturales de las distintas comunidades para recordar a nuestros seres queridos.
Por otro lado, Un viaje al Mictlán es una de las propuestas del Día de Muertos perfecta para este domingo, donde podrás explorar los nueve niveles del inframundo desde la visión prehispánica. Para los usuarios, esta aventura contará con el apoyo del perro guía Itzi.
Asimismo, la Mega Procesión de Catrinas celebrará su decimotercera edición. Para este día perfecto en algo que caracteriza al Día de Muertos, no solo para recordar a los muertos en este día especial, las catrinas como el símbolo cultural de estas fechas conectarán con una experiencia inmersiva.
¿Cuáles son los horarios y precios de los eventos de Día de Muertos?
- 4° Festival de Xantolo: El evento estará disponible a partir de un horario de 11:00 a 16:30 horas. La entrada es completamente gratuita, aunque para el evento contará con un aforo máximo de 150 asistentes.
- Un viaje al Mictlán: Sus horarios estarán disponibles a partir del acceso de 11:00 a 20:00 horas en el sótano 2 de Plaza Metrópoli Patriotismo y en el Zócalo de la Ciudad de México, con un costo de entrada de 420 pesos.
- Mega Procesión de Catrinas: El horario estará disponible a partir de las 18:00 horas y avanzará desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino; el evento es completamente gratuito. La procesión ofrece una oportunidad para observar distintas interpretaciones del personaje de la catrina y disfrutar de una celebración que traslada estas expresiones al espacio urbano.