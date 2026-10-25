CDMX en el Día de Muertos Actividades culturales de Día de Muertos en CDMX hoy 25 de octubre (Pexels)

¿Tienes planes en familia para este domingo 25 de octubre? Para poder pasar un buen tiempo y disfrutar en este día de descanso, en la Ciudad de México podrás descubrir diversas actividades relacionadas principalmente a la temporada del Día de Muertos, por lo que aquí van algunas recomendaciones para tu plan de este domingo.

¿Qué actividades se pueden hacer en la CDMX?

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris mantendrá sus puertas abiertas ante el 4° Festival de Xantolo, titulado Movimiento Sonoro, el cual compartirá una de las tradiciones huastecas más influyentes en la CDMX.

Este evento contará con presentaciones como la danza y una ofrenda caracterizada para la ocasión del Día de Muertos, permitiendo contar con un acercamiento a las expresiones culturales de las distintas comunidades para recordar a nuestros seres queridos.

Por otro lado, Un viaje al Mictlán es una de las propuestas del Día de Muertos perfecta para este domingo, donde podrás explorar los nueve niveles del inframundo desde la visión prehispánica. Para los usuarios, esta aventura contará con el apoyo del perro guía Itzi.

Asimismo, la Mega Procesión de Catrinas celebrará su decimotercera edición. Para este día perfecto en algo que caracteriza al Día de Muertos, no solo para recordar a los muertos en este día especial, las catrinas como el símbolo cultural de estas fechas conectarán con una experiencia inmersiva.

¿Cuáles son los horarios y precios de los eventos de Día de Muertos?