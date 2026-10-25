Duarte llama a la unidad en Morena rumbo a las elecciones de 2027





El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, llamó a mantener la unidad dentro de Morena y evitar confrontaciones por intereses personales, de cara al proceso electoral de 2027.

En el Segundo Informe de Actividades Legislativas y Gestión en Territorio de la diputada local por Ecatepec, Zaira Cedillo Silva, el funcionario sostuvo que el bienestar de la población debe estar por encima de las aspiraciones políticas individuales y pidió actuar con responsabilidad para mantener los objetivos del movimiento.

“El bienestar de la población debe estar por encima de cualquier interés o agenda personal, por lo que hay que evitar divisiones y mantener el compromiso con un proyecto colectivo que pertenece a todas y todos”, afirmó.

También se pronunció por la renovación de los cuadros políticos de su partido y reiteró que las diferencias internas no deben desplazar el trabajo en favor de la población mexiquense.

“Hoy les pedimos unidad y trabajo a todos los que estamos en este gran Movimiento Transformación, y sobre todo entender que por más que haya aspiraciones personales, lo principal es la transformación y la gente, y que no haya lugar para la división, o para las agendas personales”, expresó.

El funcionario señaló que el proyecto político debe mantenerse como una tarea colectiva y manifestó su confianza en que los distintos actores de Morena en Ecatepec actuarán con responsabilidad, independientemente de su presencia en el acto.

“El proyecto es colectivo y solamente unidos vamos a seguir dando resultados. Aquí en Ecatepec yo confío en que presentes y ausentes vamos a actuar con responsabilidad, el proyecto es de todos y es para el pueblo del Estado de México”, agregó.

Al informe de la legisladora asistieron diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales, así como representantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).