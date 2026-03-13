Rehabilitan unidad habitacional IMSS Narvarte con inversión de 3.4 millones de pesos

La Unidad Habitacional IMSS Narvarte SCOP, en la alcaldía Benito Juárez, fue intervenida con trabajos de rehabilitación y mantenimiento, con una inversión de 3 millones 470 mil pesos destinada a mejorar áreas comunes, infraestructura y servicios para cerca de dos mil habitantes.

Como parte del programa Otoch del Gobierno de la Ciudad de México, y durante un recorrido en el conjunto habitacional, autoridades capitalinas informaron que las obras incluyeron la pintura de 41 edificios, rehabilitación de juegos infantiles, bancas y herrería en jardines, además de mejoras en la conectividad con la instalación de infraestructura para ampliar el acceso a internet público en espacios comunitarios. Las acciones beneficiaron a 492 viviendas.

La intervención derivó de solicitudes vecinales registradas durante una visita del programa Casa por Casa realizada en julio de 2025, cuando servidores públicos recorrieron la zona para identificar necesidades relacionadas con servicios urbanos, mantenimiento y seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, en esa jornada se recibieron alrededor de dos mil solicitudes, entre ellas poda de árboles, reparación de alumbrado público, desazolve de drenaje, bacheo y reconstrucción de banquetas.

Rehabilitan unidad habitacional IMSS Narvarte con inversión de 3.4 millones de pesos

Según autoridades capitalinas, esas demandas fueron atendidas por distintas dependencias del gobierno local en coordinación con vecinos y el comité de vigilancia del conjunto habitacional.

Entre las obras realizadas destaca la rehabilitación del sistema de drenaje interno. El personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua efectuó labores de desazolve y diagnóstico con equipo robotizado para revisar las tuberías.

A partir de ese estudio se construyó una nueva interconexión hacia el colector externo que pasa por la zona, lo que permitió incrementar la capacidad de desalojo de agua de 35 a 80 litros por segundo.

Funcionarios explicaron que esta intervención busca reducir los encharcamientos que se registraban durante la temporada de lluvias debido a que el complejo contaba con una sola descarga hacia la red exterior.

También se realizaron trabajos de mantenimiento urbano, entre ellos el cambio de más de 100 luminarias, reparación de 21 baches en calles cercanas, restitución de más de 400 metros cuadrados de banquetas y limpieza de áreas comunes.

Asimismo, se llevaron a cabo labores de barrido y retiro de residuos en casi 10 mil metros cuadrados de espacios peatonales y explanadas.

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Infraestructura y seguridad en la unidad habitacional

El gobierno capitalino entregó detectores domésticos para advertir fugas de gas o presencia de humo en los departamentos.

Estos dispositivos buscan prevenir accidentes en viviendas, ya que en la ciudad se registran en promedio 11 incidentes diarios relacionados con fugas de gas o conatos de incendio.

Los detectores funcionan conectados a la red eléctrica y emiten una alarma sonora cuando identifican concentraciones de gas LP, gas natural o humo, lo que permite alertar a los habitantes para evacuar y solicitar ayuda a servicios de emergencia.

Durante la actividad también se entregaron alarmas personales dirigidas principalmente a mujeres que viven en el conjunto habitacional. Estos dispositivos portátiles emiten un sonido de alerta al activarse y forman parte de acciones de prevención de violencia de género impulsadas por el gobierno capitalino en diferentes colonias.

Las autoridades informaron que, además de los trabajos en la unidad habitacional, en la colonia Narvarte Poniente se realizan obras de rehabilitación en tres escuelas públicas mediante el programa “1, 2, 3 Por Mi Escuela”.

Las intervenciones incluyen reparación de instalaciones eléctricas, construcción de techumbres, impermeabilización, rehabilitación de sanitarios y mejora de espacios escolares.

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Proyectos urbanos para la zona

También se anunció que en un terreno cercano se proyecta la construcción de una Utopía, modelo de espacio público impulsado por el gobierno de la ciudad que integra servicios culturales, deportivos, sociales y de salud.

De acuerdo con lo informado, este complejo incluiría instalaciones deportivas, alberca, gimnasios, espacios culturales, aulas digitales, laboratorios creativos, áreas ambientales, servicios médicos básicos y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.

También contemplaría un centro de cuidado infantil, espacios para adultos mayores, comedor popular y lavandería pública.

Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo de estos espacios es acercar servicios comunitarios a la población para que puedan encontrarse a menos de 15 minutos de distancia en distintos puntos de la ciudad.

En paralelo, se mencionaron proyectos de movilidad que se desarrollan en la capital, como la ampliación del sistema de Cablebús hacia zonas altas de alcaldías como Tlalpan, Álvaro Obregón y Milpa Alta, así como la renovación de líneas del Metro y la modernización del Tren Ligero que conecta Taxqueña con Xochimilco.