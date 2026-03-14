Congreso CDMX realizará foro sobre retos en materia hídrica local

Agua Ciudad de México 31 de marzo 2025 Uso de agua corriente en la CDMX. Fotos: Berenice Fregoso El universal (Berenice Fregoso El universal /Berenice Fregoso El universal )

En el marco del Día Mundial del Agua, el viernes 20 de marzo se llevará a cabo en el Congreso capitalino el “Foro Retos y Oportunidades en Materia Hídrica Local: Agua en la Cuenca, en la Ciudad y en las Colonias”, con la participación de legisladores, especialistas y público en general.

Con el objetivo es contar con un espacio plural, técnico y participativo para analizar, discutir y construir propuestas orientadas a la agenda ambiental, de cambio climático e hídrica de la Ciudad de México.

Lo anterior, fue informado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.

Tras la aprobación del Acuerdo sobre la realización de ese foro, la diputada Elvia Estrada, del PVEM, presidenta de dicha instancia, resaltó la importancia de impulsar un espacio de diálogo como parte del Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo de cada año.

“Como comisión promovamos una agenda hídrica sostenible y relacionada transversalmente con la agenda ambiental y el cambio climático”, expuso.

Estrada también dio a conocer la lista de las personas y organizaciones que recibirán la “Medalla al Mérito por la Defensa del Medio Ambiente de la Ciudad de México” luego de analizar las 20 postulaciones que se recibieron en esta comisión.

Como parte de los trabajos de esta comisión, se aprobó el Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo, en el que se detallan las actividades realizadas del 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

La presidenta también informó que le fueron turnados 38 asuntos, de los cuales 26 son iniciativas y 12 puntos de acuerdo, y que ha emitido siete dictámenes.