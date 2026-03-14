El Centro Histórico se fortalece con mantenimiento, recuperación de vialidades y cultura

Buscan liberar el espacio público

La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México informó que, del 9 al 13 de marzo, se llevaron a cabo diversas acciones interinstitucionales orientadas a recuperar el espacio público, mejorar la movilidad y fortalecer la oferta cultural en el perímetro A y B del Centro Histórico.

Durante este periodo se realizaron tres operativos de recuperación de la vía pública en las calles de Roldán, Belisario Domínguez, Allende y en las inmediaciones de Plaza Meave, con los siguientes resultados: 49 motocicletas remitidas al depósito vehicular, 1 infracción a vehículo con placas de la Ciudad de México; 8 garantías aplicadas a vehículos foráneos

Estos operativos se realizaron en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito, Policía Metropolitana, Policía Auxiliar, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y personal del Gobierno de la Ciudad de México.

Las acciones forman parte de una estrategia permanente para liberar el espacio público y fomentar la cultura vial, ya que diariamente se reciben reportes ciudadanos en redes sociales solicitando operativos en distintos puntos del Centro Histórico.

Asimismo, en las asambleas vecinales de seguridad que se realizan junto con la Secretaría de Participación Ciudadana, la Policía de la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina y la Policía de Investigación, una de las principales demandas de vecinos y comerciantes se relaciona con motociclistas que no respetan el reglamento de tránsito vigente.

Las labores de mantenimiento y rehabilitación de plazas públicas también continúan en distintos puntos del Centro Histórico. Durante esta semana se intervino la Plaza San Juan, donde se realizaron las siguientes acciones: Lavado de explanada, pintura de bolardos y postes,limpieza de ejercitadores, mantenimiento del área de juegos infantiles, lavado de andadores, odas y trabajos de jardinería, sustitución de losas dañadas, eliminación de grafiti y barrido manual.

De manera cotidiana, en otras plazas y parques del Centro Histórico se llevan a cabo lavados nocturnos, riego de áreas verdes, mantenimiento de árboles y limpieza de andadores, con el objetivo de conservar en óptimas condiciones estos espacios de convivencia.

El coordinador de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes, anunció que en los próximos días se iniciarán trabajos de desazolve en distintos puntos del Centro Histórico, con el fin de anticiparse al temporal de lluvias y prevenir inundaciones que puedan afectar a vecinos, comerciantes y visitantes.

Como parte de la estrategia de recuperación del espacio público mediante la cultura, la Autoridad del Centro Histórico continúa impulsando actividades culturales gratuitas y abiertas a la comunidad.

La Autoridad del Centro Histórico invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus redes sociales oficiales, donde se difunden las actividades interinstitucionales y la cartelera cultural de museos y recintos del Centro Histórico.