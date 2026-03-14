Feria del Caballo Texcoco 2026 genera derrama económica en Edomex

Feria del Caballo Texcoco 2026

Durante la inauguración de la Feria del Caballo Texcoco 2026, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, resaltó que dicha festividad no solo preserva tradiciones, sino que también apoya al comercio y la generación de empleos en la región.

“Es un evento que impulsa el turismo y la cultura mexiquense al tiempo de ser un importante motor de la economía local que genera beneficio para todas las familias de esta región del oriente de la entidad”, expresó Gómez Álvarez.

La mandataria estatal enfatizó que el fortalecimiento de actividades económicas y culturales forma parte de la estrategia para atraer inversión a la entidad, impulsar el desarrollo regional y mejorar condiciones de vida para las y los mexiquenses.

Delfina Gómez explicó que en esta edición se espera a más de medio millón de visitantes provenientes de distintos puntos del país, lo que representa una importante oportunidad para productores, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios locales.

Esta edición de la llamada “Feria de las Ferias” permanecerá abierta hasta el 12 de abril para ofrecer a las familias juegos mecánicos, espectáculos musicales, exhibiciones ecuestres, pabellón ganadero, granja interactiva, gastronomía, artesanías y módulo de adopción por parte de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), entre otras actividades.

La Crónica de Hoy 2026