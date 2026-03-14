Gobierno del Edomex exhorta a la población a proteger la piel por radiación solar

Radiación solar Edomex

El gobierno del Estado de México exhortó a la población a reforzar las medidas de protección para prevenir daños en la piel, especialmente en niñas, niños y personas adultas mayores; debido a que en la época de calor incrementa la radiación solar.

Los profesionales del Instituto de Seguridad Social Estatal (ISSEMYM) recomendaron el uso de bloqueador solar, evitar la exposición prolongada al sol y prestar atención a cualquier cambio en la piel.

El cirujano oncólogo del Centro Oncológico Estatal del ISSEMYM, Antonio Rojas Calvillo, informó que la exposición acumulada a la radiación ultravioleta desde la infancia aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Rojas Calvillo explicó que es importante observar la aparición de manchas, lesiones o lunares que cambian de tamaño, forma o color, sobre todo en las zonas del cuerpo con mayor exposición al sol, ya que estos signos podrían alertar sobre alguna afectación.

El especialista aclaró que no existe evidencia científica que confirme que la luz emitida por dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras o pantallas provoque cáncer de piel; sin embargo, podría contribuir al envejecimiento prematuro o a la hiperpigmentación.

El especialista del ISSEMYM resaltó la importancia de acudir al médico ante cualquier anomalía, quien determinará si es necesario realizar estudios de detección, como una biopsia, y en caso de confirmarse un diagnóstico de cáncer, canalizar al paciente para su atención oportuna.

La Crónica de Hoy 2026