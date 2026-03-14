Hoy No Circula sabatino: ¿se aplicará el doble programa este 14 de marzo en CDMX y Edomex?

Para el sábado 14 de marzo de 2026, no se activará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México ni en el Estado de México, debido a que las autoridades no han declarado contingencia ambiental en la zona metropolitana.

Esto significa que el programa Hoy No Circula funcionará con sus restricciones habituales de los sábados, sin medidas adicionales para los automovilistas.

¿Qué autos no pueden circular el sábado 14 de marzo?

Al tratarse del segundo sábado del mes, las restricciones aplican para:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8).

(0, 2, 4, 6 y 8). Autos con holograma 2 , que no circulan ningún sábado.

, que no circulan ningún sábado. Vehículos foráneos que no cuentan con verificación válida en la zona metropolitana.

El horario del programa es de 05:00 a 22:00 horas en la capital y en los municipios conurbados del Estado de México.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula solo se implementa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación en el Valle de México.

Cuando esto ocurre, la restricción vehicular se amplía para disminuir la circulación de autos y ayudar a reducir las emisiones contaminantes.