Inauguran módulo deportivo en el Bajo Puente de San Andrés en Tlalnepantla

Autoridades municipales inauguraron un nuevo módulo deportivo en el Bajo Puente de San Andrés, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, con el objetivo de recuperar espacios públicos y fomentar actividades recreativas y deportivas entre la población.

El espacio fue habilitado para que niñas, niños, jóvenes y familias puedan practicar deporte y convivir en un entorno seguro. Entre las actividades que se podrán realizar se encuentran disciplinas como basquetbol y futbol, además de ejercicios recreativos que promueven la activación física.

Durante la apertura del lugar, autoridades municipales destacaron que la recuperación de este espacio forma parte de las acciones que se impulsan para mejorar el entorno urbano y brindar a la ciudadanía áreas adecuadas para el deporte y la convivencia comunitaria.

El proyecto se desarrolló en coordinación con la Estrategia Nacional de Atención a las Causas, iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca prevenir la violencia mediante programas sociales, recuperación de espacios públicos y promoción de actividades que fortalezcan el tejido social.

El presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, señaló que este tipo de acciones contribuyen a generar entornos más seguros y a promover estilos de vida saludables entre la población.

Asimismo, destacó que el rescate de espacios públicos permite que las comunidades cuenten con lugares donde puedan reunirse, realizar actividades deportivas y fortalecer la convivencia entre vecinos.

Las autoridades municipales indicaron que este módulo deportivo forma parte de una estrategia para transformar distintos espacios de la ciudad y ponerlos al servicio de la ciudadanía.

Además de promover el deporte, estos proyectos también buscan brindar alternativas positivas para las juventudes y fortalecer el bienestar social en las colonias del municipio.