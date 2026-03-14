OAPAS realizará Festival del Agua en Naucalpan

Invitan al Festival del Agua en Naucalpan con actividades deportivas y culturales

El organismo de agua de Naucalpan de Juárez invitó a la ciudadanía a participar en el Festival del Agua, un evento gratuito que se realizará el próximo domingo 22 de marzo en la Unidad Cuauhtémoc, con el objetivo de promover la cultura del cuidado del agua y fomentar la convivencia familiar.

La actividad es organizada por el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS), que busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de proteger y utilizar de manera responsable este recurso natural.

De acuerdo con los organizadores, el festival contará con diversas actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a personas de todas las edades, con el propósito de que las familias puedan convivir mientras aprenden sobre el uso responsable del agua.

Entre las principales actividades destaca una carrera deportiva de 3 kilómetros y una caminata recreativa familiar, que iniciarán a las 7:00 de la mañana. Posteriormente, a partir de las 8:00 horas, se llevarán a cabo diferentes dinámicas y eventos dentro del festival.

Durante la jornada también habrá actividades de fútbol, espacios para la recreación de niñas, niños y jóvenes, así como áreas destinadas para promover el deporte y la activación física entre la población.

Además, se instalarán stands informativos sobre la cultura del agua, donde especialistas y personal del organismo municipal brindarán información sobre el cuidado del recurso hídrico, su uso responsable y las acciones que se pueden implementar en el hogar para evitar el desperdicio.

Los asistentes también podrán disfrutar de música en vivo, así como de una zona de comida, donde se ofrecerán distintos alimentos para que las familias puedan pasar un momento agradable durante el evento.

Los organizadores señalaron que el Festival del Agua busca no solo ofrecer actividades recreativas, sino también generar conciencia sobre la importancia de proteger este recurso natural, especialmente ante los desafíos que enfrentan muchas ciudades en materia de abastecimiento y uso responsable del agua.

Asimismo, destacaron que el evento está pensado como un espacio de convivencia comunitaria, donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan participar en actividades deportivas y educativas que promuevan valores de responsabilidad ambiental.

El Festival del Agua se realizará en el marco de las acciones que impulsa el gobierno municipal para promover la participación ciudadana y la educación ambiental en la comunidad.

Finalmente, el organismo municipal invitó a la población de Naucalpan de Juárez y municipios cercanos a asistir al evento y participar en esta jornada que combinará deporte, recreación y aprendizaje sobre el cuidado del agua.

Las autoridades reiteraron que la entrada será totalmente gratuita y que el festival busca convertirse en un espacio para fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de preservar este recurso esencial para la vida.