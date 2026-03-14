Presentan primera etapa del proyecto de mejoramiento del Parque de los Ciervos en Atizapán

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, presentó la primera etapa del proyecto de mejoramiento del Parque de los Ciervos, uno de los espacios naturales más representativos del municipio.

La iniciativa forma parte de la política ambiental Atizapán Verde, mediante la cual el gobierno local busca impulsar acciones enfocadas en la protección del medio ambiente, la recuperación de espacios públicos y la creación de áreas recreativas para la ciudadanía.

De acuerdo con autoridades municipales, el proyecto contempla la transformación de una vialidad cercana al parque en un parque lineal, que contará con infraestructura pensada para fomentar la actividad física y la convivencia familiar.

Entre los elementos que se prevé integrar en esta primera etapa se encuentran una trotapista, ciclopista y andadores peatonales, con el objetivo de ofrecer a las y los visitantes espacios adecuados para caminar, correr o andar en bicicleta.

Además, el plan incluye un programa de reforestación con especies nativas, que busca fortalecer la masa forestal del municipio y contribuir a la conservación del ecosistema local.

El proyecto está a cargo del arquitecto paisajista Mario Schjetnan, reconocido por su trabajo en el desarrollo de espacios públicos y proyectos de urbanismo sustentable en distintas ciudades del país.

Autoridades municipales señalaron que la intervención tiene como propósito consolidar a Atizapán de Zaragoza como un municipio sustentable y comprometido con el cuidado del medio ambiente, mediante la creación de espacios verdes que beneficien tanto a la población como al entorno natural.

Asimismo, destacaron que el mejoramiento del parque busca posicionar a este espacio como un referente ambiental y recreativo dentro de la región.

Uno de los objetivos del proyecto es obtener la certificación internacional Green Flag Award, reconocimiento que distingue a los parques y espacios verdes que cumplen con altos estándares de calidad, mantenimiento y gestión ambiental.

Se indicó que, con esta iniciativa, se busca no solo mejorar la infraestructura del parque, sino también fortalecer la cultura ambiental entre la población y promover el uso responsable de los espacios naturales.