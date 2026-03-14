Realizarán el Festival Cultural Quinto Sol en Edomex

Festival Cultural Quinto Sol

La Secretaría de Cultura y Turismo (Sectur), invita al público en general a la inauguración del Festival Cultural Quinto Sol, un evento que reconoce la riqueza cultural, histórica y espiritual de los pueblos originarios del territorio mexiquense.

Las autoridades informaron que el evento tradicional del Encendido del Fuego Nuevo marcará el inicio de este festival, el próximo 15 de marzo a las 11:30 horas, en la Zona Arqueológica de Huamango, en el municipio de Acambay, donde se llevarán a cabo ceremonias ancestrales, danzas regionales y un recorrido por la exposición artesanal y gastronómica de la región.

Como parte de la edición XXXXIX, municipios como Apaxco, Chimalhuacán, Calimaya, Capulhuac, Lerma, Nezahualcóyotl, Otumba, Texcoco, Tenango del Aire y Tenango del Valle, desarrollarán diversas actividades culturales como talleres, conversatorios, muestras artesanales, ceremonias tradicionales, danzas prehispánicas y espacios de reflexión sobre los saberes ancestrales de los pueblos originarios.

Además, recintos culturales como museos y bibliotecas se suman a esta celebración con talleres, recitales, narraciones y actividades dirigidas a públicos de todas las edades para fortalecer el vínculo entre comunidad, historia y patrimonio cultural.

La Crónica de Hoy 2026