Publica IECM resultados de dictaminación de proyectos para Presupuesto Participativo 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó los resultados de la dictaminación de los proyectos registrados por la ciudadanía para participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en la capital del país.

Las propuestas fueron analizadas por los Órganos Dictaminadores de las Alcaldías entre el 4 de febrero y el 10 de marzo, con el objetivo de determinar su factibilidad. Durante este proceso se revisó la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de cada iniciativa, además de su posible impacto en la comunidad y el interés público.

Según informó el organismo electoral, en las sesiones de dictaminación participaron personas designadas por las alcaldías, así como titulares de las direcciones distritales correspondientes a cada unidad territorial. Estos funcionarios también brindaron asesoría y orientación durante el análisis de los proyectos.

Los resultados de la evaluación ya pueden consultarse a través del sistema digital habilitado por el instituto, donde se muestran los dictámenes emitidos para cada propuesta registrada por la ciudadanía.

En el caso de los proyectos que fueron clasificados como “No viable”, sus proponentes podrán presentar un escrito de aclaración entre el 13 y el 16 de marzo. Este documento permite solicitar una revisión sobre los criterios utilizados por los órganos dictaminadores para considerar la propuesta como inviable.

El instituto precisó que el formato de aclaración no permite replantear el proyecto ni registrar una iniciativa distinta, sino únicamente pedir precisiones sobre el análisis realizado.

El escrito deberá entregarse en la alcaldía correspondiente o, de manera extraordinaria, en la dirección distrital del IECM que tenga jurisdicción en la unidad territorial donde se registró el proyecto.

Además de esta vía, las personas proponentes tienen la posibilidad de interponer medios de impugnación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ya sea mediante un juicio electoral o un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Una vez recibidas las solicitudes de aclaración, los Órganos Dictaminadores de las Alcaldías realizarán una nueva revisión de los proyectos. El proceso de redictaminación está programado del 17 al 21 de marzo.

Posteriormente, el IECM prevé publicar los resultados finales de esa revisión el 23 de marzo, con lo que se actualizará la lista de proyectos que podrán avanzar dentro del proceso de la Consulta de Presupuesto Participativo.

Cabe señalar que este mecanismo permite que las y los habitantes de la Ciudad de México propongan y decidan proyectos comunitarios para mejorar su entorno, a través de recursos asignados del presupuesto público en cada alcaldía. Los proyectos que superen la etapa de dictaminación podrán ser sometidos posteriormente a votación ciudadana.