Supervisan establecimientos de hospedaje temporal en cinco colonias de la capital

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

El Gobierno de la Ciudad de México realizó operativos de supervisión en establecimientos de hospedaje temporal ubicados en distintas zonas de la capital para revisar su funcionamiento y prevenir delitos que puedan afectar a quienes utilizan estos espacios.

Las acciones se llevaron a cabo en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellas Hipódromo, Santa María la Ribera, Guerrero, Buenavista y Tacubaya. Autoridades revisaron que los establecimientos cumplan con la normatividad vigente y cuenten con condiciones adecuadas para el servicio de hospedaje.

En los operativos participaron personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un esquema de coordinación interinstitucional enfocado en la supervisión de espacios de alojamiento temporal.

Las autoridades señalaron que estas acciones también responden a reportes y denuncias ciudadanas que alertan sobre posibles irregularidades en algunos establecimientos. A partir de esas alertas, se realizan revisiones para detectar situaciones que puedan representar riesgos para quienes se hospedan en estos lugares o para las comunidades donde se ubican.

En los recorridos se verificó que los inmuebles cuenten con permisos y documentación en regla, además de revisar las condiciones en que operan. El objetivo, según señalaron, es garantizar que el servicio de hospedaje se brinde dentro del marco legal y que las instalaciones cumplan con los requisitos mínimos de seguridad.

Supervisión para prevenir delitos

Las autoridades locales agregaron que con estos dispositivos buscan también prevenir delitos graves como la trata de personas, para impedir que este tipo de espacios sean utilizados con fines ilícitos o en actividades que atenten contra la libertad, la dignidad o la seguridad de las personas.

La supervisión constante, indicaron, permite detectar irregularidades, intervenir de manera oportuna y, en su caso, aplicar sanciones o suspensiones cuando se identifican incumplimientos a la normativa.

También señalaron que el fortalecimiento de este tipo de operativos forma parte de una estrategia preventiva, con la intención de actuar antes de que se generen situaciones de riesgo para la población.

Espacios utilizados por población vulnerable

El Gobierno de la Ciuad de México también indicó que los llamados hoteles de paso o establecimientos de hospedaje temporal suelen ser utilizados por personas que atraviesan situaciones económicas complicadas o momentos personales difíciles y que encuentran en estos lugares una opción inmediata para alojarse.

Por esa razón, agregaron, resulta necesario que estos espacios funcionen bajo condiciones seguras y dentro de la legalidad, a fin de proteger a quienes recurren a ellos como alternativa de alojamiento.

Coordinación entre dependencias

Los operativos fueron encabezados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las dependencias participantes señalaron que la estrategia se basa en la presencia institucional en zonas donde se concentran establecimientos de hospedaje temporal, con el objetivo de verificar su funcionamiento y reforzar la vigilancia en estos espacios.

El gobierno capitalino indicó que estas intervenciones forman parte de una política orientada a fortalecer las acciones de prevención del delito y garantizar que los servicios de hospedaje en la ciudad operen conforme a la ley.

Las autoridades capitalinas informaron que este tipo de supervisiones continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad, particularmente en zonas donde se han recibido reportes ciudadanos o donde se ha detectado la presencia de establecimientos que requieren revisión.