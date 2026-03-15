Zócalo reúne a 9 mil 500 personas y logra récord Guinness con clase masiva de futbol

La Plaza de la Constitución se convirtió en una cancha improvisada donde 9 mil 500 personas participaron en la clase de futbol más grande del mundo, cifra que permitió a la Ciudad de México romper el récord Guinness en esta modalidad.

El encuentro masivo, organizado como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de 2026, reunió a niñas, niños, jóvenes y familias completas que siguieron ejercicios de dominio de balón y técnica básica en pleno Zócalo capitalino.

El adjudicador oficial de Guinness World Records en México, Alfredo Arista Rueda, confirmó la marca al finalizar la sesión. Explicó que el récord a superar era de mil 38 participantes; sin embargo, el conteo final registró el ingreso de 9 mil 500 personas, con lo que la capital mexicana estableció una nueva referencia mundial para una clase colectiva de futbol.

“Hoy ingresaron 9 mil 500 personas, por lo cual tengo la fortuna de poder decirles: a partir de ahora son oficialmente asombrosos”, declaró al anunciar el resultado ante los asistentes.

La actividad fue encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quienes destacaron el carácter simbólico del encuentro en el contexto de la preparación del país para recibir la Copa del Mundo de la FIFA en 2026.

Zócalo reúne a 9 mil 500 personas y logra récord Guinness con clase masiva de futbol

Plaza convertida en cancha

Desde temprano, cientos de participantes comenzaron a ocupar la plancha del Zócalo con balones en mano para integrarse a la clase colectiva.

El espacio, que habitualmente concentra manifestaciones políticas, ceremonias oficiales y actos culturales, se transformó por varias horas en una enorme cancha donde miles de personas practicaron dominadas, pases y ejercicios básicos.

Clara Brugada señaló que el evento buscó enviar un mensaje sobre el papel del deporte como herramienta de convivencia y participación social.

“Hoy rompimos este gran récord Guinness y demostramos que cuando la ciudad se une somos capaces de lograr lo extraordinario”, dijo al cierre de la actividad.

La mandataria capitalina vinculó el evento con el ambiente previo al Mundial de futbol que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. Según dijo, la clase masiva representa una manera de anticipar la fiesta deportiva que llegará al país en pocos meses.

“Faltan 86 días para el Mundial y con esta clase masiva decimos alto y claro que en la Ciudad de México el Mundial ya comenzó”, afirmó ante los asistentes.

La jefa de Gobierno también transmitió un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum dirigido a mujeres jóvenes de entre 16 y 25 años para participar en un concurso de dominio de balón; la ganadora obtendrá un lugar para asistir al partido inaugural del torneo mundialista.

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Deporte como mensaje público

La secretaria de Turismo del Gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo que el evento forma parte de la estrategia para proyectar al país como anfitrión de la Copa del Mundo y para promover la participación social en torno al torneo.

“Este récord Guinness significa lo que es nuestro país: los mejores anfitriones del mundo”, señaló. Agregó que el Mundial debe convertirse en una fiesta que involucre a todo México.

El acto también reunió a ex futbolistas y figuras vinculadas al deporte, entre ellas el ex portero de la selección mexicana Adrián Chávez, Óscar “El Conejo” Pérez y Joaquín “Shaggy” Martínez, además de jugadoras pioneras del futbol femenil mexicano que participaron en el Mundial no oficial de 1971.

Funcionarios del gobierno capitalino, representantes de instituciones deportivas y autoridades de turismo federales y locales acompañaron la actividad desde el templete instalado frente a Palacio Nacional.

Los organizadores distribuyeron balones a los participantes para realizar los ejercicios dirigidos por instructores. Al concluir la sesión, los asistentes pudieron conservar el balón utilizado durante la clase como recuerdo de la actividad.

Zócalo reúne a 9 mil 500 personas y logra récord Guinness con clase masiva de futbol

Actividades rumbo al Mundial

La clase masiva fue presentada como parte de las acciones públicas con las que la Ciudad de México busca posicionarse como una de las sedes centrales del Mundial de 2026. La capital será uno de los escenarios del torneo que por primera vez se celebrará de forma conjunta entre tres países.

En ese contexto, Clara Brugada señaló que el deporte puede servir como vehículo para promover valores de convivencia y rechazo a la discriminación. Durante su discurso llamó a que el próximo Mundial se desarrolle en un ambiente libre de racismo, clasismo, xenofobia y machismo.

También hizo referencia al carácter simbólico del futbol como lenguaje compartido. “El deporte y el futbol son un idioma universal, un lenguaje de paz que no necesita traducción”, expresó.

Al finalizar el evento, la plancha del Zócalo quedó abierta para que los asistentes jugaran partidos informales, conocidos popularmente como “cascaritas”.

La idea, según explicaron los organizadores, era que la plaza continuara funcionando como espacio de convivencia deportiva después de la sesión oficial.