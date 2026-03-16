Accidente en Teotihuacán desata investigación federal por vuelos en globo

Momento en el que un globo cae en Teotihuacán; el saldo fue de dos turistas heridos Foto: Grupos de emergencia

Un nuevo incidente en una de las zonas turísticas más emblemáticas de México volvió a encender las alertas sobre la seguridad de los vuelos en globo aerostático. La mañana del lunes 16 de marzo de 2026, un globo que sobrevolaba la zona arqueológica de Teotihuacán sufrió un accidente que dejó a dos turistas extranjeros lesionados, lo que provocó la intervención inmediata de autoridades federales.

¿Qué pasó en el accidente del globo aerostático?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando la estructura del globo presentó fallas durante el vuelo, lo que derivó en una caída abrupta.

A bordo viajaba una pareja de turistas británicos, quienes resultaron con lesiones, principalmente quemaduras y golpes, tras el impacto y el contacto con el equipo del globo.

Testimonios y reportes preliminares indican que el incidente también involucró problemas con el sistema de combustión del globo, lo que habría generado una situación de riesgo antes del descenso.

Turistas heridos: ¿qué se sabe de su estado de salud?

Las dos personas lesionadas fueron atendidas por servicios de emergencia en el lugar y posteriormente trasladadas para recibir atención médica. De manera preliminar, se reportó que presentaban quemaduras de consideración. También tenían golpes derivados de la caída y se encontraban conscientes tras el incidente.

Aunque no se ha confirmado un parte médico definitivo, autoridades señalaron que su estado es estable.

Autoridades federales ya investigan el caso

Tras el accidente, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) inició una investigación formal para esclarecer lo ocurrido.

El objetivo es determinar si el globo cumplía con las condiciones de seguridad, si el operador contaba con permisos vigente y si hubo fallas mecánicas o error humano.

La dependencia señaló que este tipo de incidentes se analizan bajo protocolos específicos, debido a que los globos aerostáticos forman parte de actividades aeronáuticas recreativas reguladas.

El sitio de Teotihuacán es uno de los destinos más visitados del país, famoso por sus vuelos en globo aerostático al amanecer, una experiencia que atrae a miles de turistas nacionales e internacionales cada año.

Sin embargo, este no es el primer incidente registrado en la zona, lo que ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad en este tipo de actividades.

¿Qué dicen las autoridades sobre la seguridad de los globos aerostáticos?

La AFAC reiteró que las empresas deben cumplir con normas estrictas de operación, mantenimiento y capacitación del personal. Entre los requisitos básicos están:

inspecciones periódicas de las aeronaves

certificación de pilotos

protocolos de emergencia

condiciones climáticas adecuadas para volar

La investigación en curso será clave para determinar si estas medidas se cumplieron en este caso. De lo contrario, este y otros casos que ya han ocurrido con anterioridad, deberán ser llamados urgentes para la revisión del cumplimiento de todas las medidas de seguridad que implican esta actividad.