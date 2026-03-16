Acerca Huixquilucan estudios preventivos contra cáncer de mama

El gobierno de Huixquilucan continúa impulsando acciones para acercar servicios de salud a la población femenina, mediante la realización de estudios preventivos para detectar oportunamente el cáncer de mama.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para fomentar la prevención y el autocuidado entre las mujeres del municipio.

Como parte de esta iniciativa, el gobierno municipal ofrece estudios médicos como mastografías y ultrasonidos mamarios, los cuales permiten detectar o descartar posibles casos de cáncer de mama en etapas tempranas. Estos estudios tienen un valor comercial aproximado de mil 500 pesos, pero se ofrecen de manera gratuita o a bajo costo para apoyar a mujeres que lo necesiten.

La alcaldesa destacó que la detección temprana es fundamental para enfrentar esta enfermedad, por lo que invitó a las mujeres del municipio a realizarse revisiones periódicas y a mantener una cultura de prevención.

Estas acciones se realizan en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, como el Grupo de Recuperación Total Reto, que trabaja junto con el gobierno municipal para facilitar el acceso a estudios médicos y tratamientos para mujeres en situación vulnerable.

Además de los estudios preventivos, el municipio ha impulsado otras iniciativas para apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad. En los últimos años se han entregado más de 350 tratamientos a pacientes con cáncer de mama, con el objetivo de que puedan recibir atención médica especializada.

Entre los programas implementados también se encuentra la campaña “Tócate, Mírate y Cuídate”, que busca promover la autoexploración mamaria y generar conciencia sobre la importancia de detectar la enfermedad a tiempo.

Asimismo, el Sistema Municipal DIF de Huixquilucan mantiene activo el programa “Chequeo Rosa”, mediante el cual se ofrecen diversos estudios médicos a bajo costo, con el propósito de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud femenina.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una política integral para mejorar el acceso a los servicios de salud en el municipio y apoyar especialmente a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres en México, por lo que especialistas recomiendan realizarse mastografías de manera periódica, especialmente a partir de los 40 años, así como practicar la autoexploración para detectar cualquier anomalía.

En el Estado de México también existen unidades médicas especializadas para la detección de este tipo de cáncer, donde se ofrecen estudios gratuitos y orientación médica para prevenir y atender esta enfermedad.