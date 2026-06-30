Gobierno de Huixquilucan lleva actividades recreativas a primaria de la colonia Federal Burocrática

Huixquilucan

Con el objetivo de acercar la cultura y las artes a estudiantes, el gobierno municipal de Huixquilucan llevo la obra “El Circo del Mar Errante”, a cargo de la Comunidad Tierra Fértil, en la escuela Primaria “Ramón López Velarde”Cómo resultado de esta acción, decenas de niños de la colonia Federal Burocrática, disfrutaron de un espectáculo que despertó su imaginación y ayudó a fortalecer los valores como la solidaridad, trabajo en equipo y el respeto por los demás.Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan compartió fotografías del evento a través de sus redes sociales y compartió un mensaje en el que destacó que este tipo de actividades se seguirán realizando en las distintas colonias que conforman el municipio.“Seguiremos llevando este tipo de actividades a las escuelas de Huixquilucan para complementar la formación académica de los estudiantes, acercándoles actividades lúdicas y culturales” Destacó que se trata de una actividad que fortalece su creatividad y su desarrollo de manera armónica. “Estás actividades fortalecen su creatividad, sensibilidad y capacidad para convivir de manera armónica con su entorno” describió en su mensaje. Con estas acciones, Huixquilucan demuestra su compromiso con las infancias y la forma en la que absorve nuevos conocimientos y experiencias que los preparan para ser una futura mejor población.