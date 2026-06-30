Diputados locales de Morena donan un mes de sueldo a damnificados en Venezuela

Legisladores de Morena reunen seis toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

Las y los diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México donaron un mes de sueldo para reunir y entregar 6 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por los terremotos (que dejaron cerca de 2 mil muertos) en Venezuela.

La ayuda fue recibida por la embajadora Stella Lugo, en la Embajada de Venezuela en México; las y los legisladore coincidieron en que el acto reafirma el compromiso del pueblo mexicano con la solidaridad internacional.

La coordinadora de la bancada, la diputada Xóchitl Bravo, externó un agradecimiento, a nombre de todo el grupo parlamentario de Morena, hacia todos los rescatistas mexicanos que ya operan en las zonas afectadas en Venezuela.

“Agradecer profundamente al equipo de los Topos, Ejército y Marina, a los rescatistas que están ya apoyando, es en estos momentos cuando las fronteras dejan de existir y la solidaridad y el amor, la empatía prevalecen”, afirmó Bravo.

Asimismo, hizo un llamado a las y los capitalinos a donar alimentos no perecederos y otros productos que son necesarios para el pueblo venezolano, y entregarlos directamente a la Embajada de Venezuela en nuestro país.

La diputada Valeria Cruz subrayó el compromiso permanente de la bancada con quienes más lo necesitan: “Los diputados y diputadas siempre hemos sido muy solidarios. Queremos que estos insumos lleguen a quien más lo necesita”

La embajadora Stella Lugo agradeció al pueblo de México, al Estado mexicano y a quienes se unieron a la comunidad venezolana con dicha donación.

“Esto va directo a los hermanos venezolanos que han pasado por momentos muy duros, que han perdido lo material y a la familia”, comentó.

¿Cómo apoyar?

Para quienes deseen sumarse a los esfuerzos de apoyo, la embajada de Venezuela en México recibe donaciones de manera directa en Calle Schiller 326, Col. Chapultepec Morales (Polanco), alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México.