Jóvenes clase 2007 y remisos podrán liberar su Cartilla Militar en Huixquilucan

El Ayuntamiento de Huixquilucan, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lanzó la convocatoria dirigida a los jóvenes de la clase 2007 y remisos para participar en el Segundo Escalón para la Liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional, con el objetivo de que puedan concluir este trámite obligatorio.

Las autoridades municipales informaron que el proceso está dirigido a quienes ya cuentan con su Cartilla del Servicio Militar Nacional y desean obtener su liberación mediante el programa de adiestramiento que será impartido durante tres meses.

De acuerdo con la convocatoria, el adiestramiento tendrá una duración de 13 sesiones sabatinas, distribuidas a lo largo de tres meses. Con estas actividades, los participantes podrán cumplir con los requisitos establecidos por la Sedena para obtener la liberación de su cartilla.

El gobierno municipal señaló que la recepción de las Cartillas Militares Nacionales se realizará los sábados y domingos durante los meses de junio y julio, por lo que invitó a los interesados a acudir dentro de las fechas establecidas para evitar contratiempos en su trámite.

Entre los requisitos para participar se encuentra contar con la Cartilla del Servicio Militar Nacional, ser mexicano por nacimiento y no ser mayor de 30 años. Además, deberán presentar una copia de su acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y acudir con un bolígrafo de tinta azul para completar la documentación correspondiente.

La recepción de documentos se llevará a cabo en las oficinas ubicadas en el Ex-Cinema Venustiano Carranza No. 35, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Las autoridades recordaron que la Cartilla del Servicio Militar Nacional continúa siendo un documento solicitado para diversos trámites oficiales, procesos de contratación laboral e ingreso a algunas instituciones públicas, por lo que exhortaron a los jóvenes a aprovechar esta convocatoria para regularizar su situación.

Asimismo, indicaron que el cumplimiento del Servicio Militar Nacional representa una responsabilidad cívica que contribuye a fortalecer la formación ciudadana y el compromiso con el país, además de fomentar valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Jóvenes clase 2007 y remisos podrán liberar su Cartilla Militar en Huixquilucan

Para resolver dudas o recibir orientación sobre el proceso, el Ayuntamiento puso a disposición de la población la Oficina Auxiliar de la Junta Municipal de Reclutamiento, donde podrán solicitar información sobre los requisitos, fechas y procedimientos necesarios para completar el trámite.

Los interesados también podrán comunicarse a los teléfonos 55 8284 2230 y 55 8284 2188, extensión 258, donde personal de la oficina brindará atención y resolverá cualquier inquietud relacionada con la convocatoria.

El Gobierno de Huixquilucan hizo un llamado a los jóvenes de la clase 2007 y remisos a no dejar pasar esta oportunidad y realizar su trámite dentro de los plazos establecidos. Señaló que cumplir con los requisitos y participar en el adiestramiento permitirá concluir el proceso de liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional y contar con este documento en regla para futuros trámites personales, académicos o laborales.