Aprueban destinar 10 millones de pesos para rehabilitar el Mercado de Sonora

El Concejo de la alcaldía Venustiano Carranza aprobó destinar 10 millones de pesos para la rehabilitación del Mercado de Sonora, uno de los centros de comercio tradicional más conocidos de la Ciudad de México.

La asignación fue avalada durante la Séptima Sesión Extraordinaria del órgano colegiado, a propuesta de la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez, con el objetivo de mejorar las condiciones del inmueble y de los espacios donde operan los comerciantes.

De acuerdo con autoridades de la demarcación, los recursos provienen del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) y se destinarán a diversos trabajos de rehabilitación. Entre las acciones previstas se encuentran la sustitución del sistema de drenaje, la renovación de los pisos de granito, la rehabilitación de la zona de la tolva, la impermeabilización del arcotecho, así como el mantenimiento de canalones y de la instalación eléctrica.

Las obras buscan beneficiar a los 407 locales comerciales que operan en el mercado, considerado uno de los centros de abasto más importantes del país y un sitio frecuentado tanto por habitantes de la ciudad como por visitantes nacionales y extranjeros.

La rehabilitación se complementa con apoyos económicos otorgados a comerciantes que decidieron cambiar de giro. En coordinación con la alcaldía y el gobierno capitalino, cada locatario recibió 50 mil pesos, además de asesoría del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México para orientar la inversión de estos recursos y facilitar el acceso a créditos que permitan fortalecer sus negocios.

Según información de la alcaldía, hace aproximadamente dos meses 84 comerciantes del mercado dejaron de exhibir y vender animales vivos y optaron por modificar su actividad comercial.

Las autoridades señalaron que las acciones de rehabilitación buscan mejorar la infraestructura del mercado, fortalecer la actividad económica de los locatarios y mantener este espacio como un punto de referencia cultural y comercial de la capital, especialmente ante el incremento previsto de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026.