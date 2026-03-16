CDMX afirma que mantiene atención en módulos para trámites vehiculares con y sin cita

Módulos para tramites vehiculares ( MAGDALENA MONTIEL VELÁZQUEZ/CUARTOSCURO.COM/Magdalena Montiel Velázquez)

La Secretaría de Movilidad informó que los módulos de atención en la Ciudad de México continúan operando para realizar trámites de control vehicular tanto con cita previa como sin ella, dependiendo de la disponibilidad de espacios en cada sede.

La dependencia señaló que en todos los módulos de atención ciudadana se mantiene el servicio para personas usuarias que requieran concluir trámites vehiculares. La atención se brinda a quienes cuentan con cita programada, pero también a quienes acuden directamente a las instalaciones, conforme a la capacidad de cada módulo.

De acuerdo con la Secretaría, recientemente se realizaron ajustes en el sistema de citas con el propósito de facilitar la localización de espacios disponibles y mejorar el proceso de atención. Con estos cambios se busca que las personas usuarias puedan encontrar horarios libres con mayor facilidad y realizar sus trámites de manera directa.

La dependencia indicó que estas acciones también buscan prevenir prácticas que afectan el acceso al servicio, como el acaparamiento de citas, el bloqueo de cuentas o actividades inusuales detectadas dentro del sistema de programación.

La Secretaría recomendó a la ciudadanía revisar las distintas sedes disponibles para realizar trámites de control vehicular, ya que existen más de 22 módulos en la capital. Señaló que en algunos casos las personas buscan cita únicamente en un módulo sin verificar otras opciones donde se liberan espacios de manera diaria.

Las citas se habilitan de forma automatizada con dos semanas de anticipación, por lo que actualmente ya es posible agendar turnos para la primera semana de abril.

Para quienes no cuenten con cita previa, la dependencia señaló que también pueden acudir directamente a los módulos, donde la atención se brinda de acuerdo con la demanda y la disponibilidad de cada sede.

En cuanto a las placas conmemorativas recientemente lanzadas, la Secretaría informó que existen citas disponibles a partir del martes 17 en cuatro módulos de atención. Según la dependencia, la capacidad instalada permite realizar hasta 300 trámites diarios relacionados con este tipo de matrículas en la Ciudad de México.