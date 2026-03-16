CDMX anuncia campaña de acopio para enviar ayuda humanitaria a Cuba

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que en los próximos días el gobierno capitalino impulsará acciones de apoyo humanitario para el pueblo de Cuba, entre ellas campañas de donación de víveres y la instalación de centros de acopio en la capital.

La mandataria capitalina explicó que estas medidas buscan canalizar ayuda ante la situación que enfrenta la isla y promover la participación de la ciudadanía en acciones solidarias.

También informó que se sumará de manera personal al llamado realizado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo cubano.

“Voy a aportar de manera personal y estoy segura de que muchas personas en esta ciudad, que es profundamente solidaria, también lo harán para respaldar al pueblo cubano ante la situación tan grave que enfrenta”, señaló.

La jefa de Gobierno expresó su solidaridad con la población de Cuba y consideró que la capital del país, por su carácter solidario, puede contribuir con acciones de apoyo humanitario.

Además, indicó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de las campañas de donación y los mecanismos para que la población pueda participar en la recolección de víveres destinados a la isla.

También se refirió al bloqueo económico que enfrenta Cuba y reiteró el llamado a la comunidad internacional para poner fin a esta política.

“Este llamado tiene que ver con levantar el bloqueo económico a Cuba. No tendríamos que estar promoviendo acciones de solidaridad si se respetara plenamente el derecho internacional”, expresó.

La mandataria capitalina añadió que esta postura coincide con las resoluciones que cada año emite la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en torno al embargo económico contra la isla.