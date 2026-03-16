Delfina Gómez inaugura puente “Neftalí” que une a Nezahualcóyotl con Chimalhuacán

Delfina Gómez inaugura puente “Neftalí” que une a Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez inauguro el Puente Peatonal “Neftalí”, que une Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, obra que se suma al objetivo “2026, Año de las Obras en Edomex” y que beneficiará el traslado entre ambas colonias.

Requirió una inversión de 6.4 millones de pesos, destinados a trabajos de cimentación, colocación de estructura, iluminación y equipamiento urbano, barandales de seguridad, rampas y escaleras de acceso.

“Hoy venimos a cumplir nuestra palabra y a responder con acciones a la confianza ciudadana que ustedes nos otorgaron, y no hay otra forma de corresponder a esa confianza que dando resultados” destacó la gobernadora.

El Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Jesús Maza Lara, explico que estas obras además de tener un enfoque de infraestructura, contribuye a construir comunidades más seguras, mejor comunicadas y con mayor bienestar.

El gobierno del Edomex mantiene su objetivo por convertir el 2026 en el año que se realicen más obras en beneficio de la población mexiquense.