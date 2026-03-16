Desconocen alcaldías presupuesto etiquetado para seguridad animal; otras lo aumentaron sustancialmente

Perros Iztapalapa desconoce el monto para labores de protección animal, aún con siete millones 773 mil 198 pesos etiquetados previamente. (Galo Cañas Rodríguez)

Las alcaldías Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón e Iztapalapa no cuentan con el monto real del presupuesto destinado a labores y tareas de bienestar y seguridad animal para el ejercicio 2026. Aunque la ley obliga a las demarcaciones a destinar al menos el 0.1 por ciento de su presupuesto anual a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales, en algunos casos existen faltantes de hasta dos millones y medio de pesos y en otros, aunque sí se realizan consultas a caninos y felinos, se desconoce si el monto gastado es igual o superior a lo que establece la normatividad.

El grueso de las administraciones como Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Gustavo A. Madero, han crecido ese monto en más de mil 200 ciento, para jornadas de promoción de cuidado de animales de compañía, ferias y brigadas.

El Artículo 134 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías establece que la suma del 0.1 por ciento etiquetada debe de ser exclusiva para dicho programa, proyecto o acción específica animalista, con el objetivo de garantizar su cumplimiento. En años anteriores, las demarcaciones dirigían la cantidad obligada o en algunos casos, menos de lo fijado.

Poca transparencia en el gasto

Para el 2026, la alcaldía Xochimilco recibió un presupuesto de dos mil ochocientos doce millones trece mil doscientos veintiséis pesos, por lo que tendría que haber etiquetado dos millones 812 mil trece pesos para el cuidado de seres sintientes. A pesar de ello, esa administración dedicó únicamente 360 mil pesos para medicamentos e insumos para el Módulo de Control Canino para esterilizaciones de caninos y felinos, con un faltante de dos millones 452 mil trece pesos. En el 2025 se asignaron 300 mil pesos. Vía transparencia, la subdirección de Bienestar y Protección de los Animales de la demarcación no respondió cuánto dinero ejerció el año pasado, así como lo gastado en el presente ejercicio hasta el 24 de febrero.

La alcaldía justificó esa fracción del gasto obligado con la ejecución de esterilizaciones a caninos y felinos, con una meta anual de dos mil. Esa administración argumentó que el 23 de octubre del 2025 se realizó el “Huella y Bigote Fest”, donde se llevaron a cabo 300 esterilizaciones y el seis de diciembre se celebró el “Croquetón Musical”, donde el objetivo era acumular alimento para perros y gatos en situación de calle.

Álvaro Obregón debe de aportar cuatro millones 246 mil 288 pesos para ese rubro, pero a través de transparencia mencionó que no cuenta con una cifra exacta para el concepto de bienestar animal, toda vez que no cuenta con ese nivel de desglose para atención de campañas de esterilización, aún cuando la Ley de alcaldías es precisa y otras demarcaciones lo contemplan en el rubro E190 del programa presupuestal.

Sin presupuesto asignado, la demarcación obregonense llevó a cabo dos mil 139 esterilizaciones, mil 350 vacunas aplicadas a animales, dos mil desparasitaciones y siete mil 718 consultas veterinarias.

Para febrero del 2026, la administración realizó 289 esterilizaciones, 167 vacunas aplicadas, 486 desparasitaciones y mil 773 consultas a caninos y felinos.

También, la alcaldía Iztapalapa desconoce el monto para labores de protección animal, aún con siete millones 773 mil 198 pesos etiquetados previamente. Este territorio registró que en 2025 ejecutó 15 mil 579 esterilizaciones, dos mil 100 en 2026 hasta febrero; 36 animales rescatados en el primer año y 16 en el segundo, con 56 jornadas de adopción en total. En el 2025 dotó de 280 bultos de alimento para perros y 237 para gatos.

Otra de las alcaldías que no cuantificó el monto etiquetado del .1 por ciento — dos millones 418 mil 636 pesos — es Tláhuac, que aún con una dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica, respondió que no es la encargada del tema presupuestario.

Perros Tláhuac, que aún con una dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica, respondió que no es la encargada del tema presupuestario. (Galo Cañas Rodríguez)

Reforma para que AGATAN vigile el gasto

Para la directora de la Agencia de Atención Animal del Gobierno capitalino (AGATAN), Ana Villagrán, la poca transparencia de este monto, aún cuando se realicen amplias jornadas de esterilización, se debe a la pocas herramientas y facultades que el organismo posee para vigilar la actividad de las demarcaciones en este rubro, ya que, aunque existen titulares que realizan tareas de cuidados, los costos se elevan dado que se contrata a particulares para su cumplimiento.

“Podríamos fortalecer la Ley de Protección de los Animales, el problema es que nosotros no tenemos injerencia en cómo las y los alcaldesa se gastan el dinero. Hay algunos que efectivamente dicen que han gastado más, pero contratan a terceros para que les hagan los eventos de bienestar animal, lo cual incrementa los costos hasta tres veces”.

“Es una propuesta hacer una reforma a la distribución de este recurso público, el .1 de las 16 alcaldías suma 44 millones, que podría coadministrar AGATAN junto con las alcaldías para poner orden. Las áreas encargadas de administrarlo son las direcciones o jefaturas de unidad departamental de bienestar animal y hasta en eso tenemos que poner orden”.

“La reforma sería que la Secretaría de Finanzas etiquete el dinero para que no ocurran estas malas decisiones de funcionarios en las alcaldías que no tienen convicción animalista o que no saben cómo están escritas las Leyes, se coadministre de la mano de AGATAN. No hay quién vigile cómo se distribuye el dinero”, dijo a Crónica.

Villagrán agregó que la Secretaría de Finanzas debería de iniciar procesos administrativos para la ejecución de ese monto y que AGATAN sea quien vigile el gasto.

“Tiene que haber una consecuencia, si no destinaron los cuatro millones para esterilizaciones y se reporta un incremento de perros callejeros en sus colonias ¿Qué hicieron con ese dinero?”.

La única información con la que cuenta esa demarcación es que en el 2025 realizó dos mil 679 esterilizaciones y 108 durante enero y febrero del 2026.

GAM y M. Contreras, las que más invierten en bienestar animal

Uno de los casos más positivos, la alcaldía Gustavo A. Madero está forzada a etiquetar seis millones 339 mil 477 pesos a esterilizaciones y sistema de cuidado animal, aunque para el 2026 asignó 90 millones 415 mil 408 pesos, es decir, mil 326 por ciento de lo sujeto en la normatividad.

También, Azcapotzalco creció su monto etiquetado del 2025 al año siguiente, de tres millones treinta mil 122 a 34 millones 490 mil 365 pesos, un aumento del mil 38 por ciento y mil 205 por ciento más de inversión de los dos millones 642 mil que está obligada la alcaldía.

En los territorios con mayor extensión de suelo de conservación donde habitan distintas especies es mayor el gasto que supera al etiquetado. En Magdalena Contreras, el etiquetado de “Servicios de Atención Animal” es de 94 millones 414 mil 280 pesos, un crecimiento de tres mil 939 por ciento a lo establecido por la Ley, de los cuales se han ejercido doce millones 527 mil 847 pesos hasta el 24 de febrero.

Otras alcaldías más modestas en el gasto para los animales, pero que cumplieron con la Ley fue Tlalpan, con un programa social llamado “Huellitas Transformadoras”, con un presupuesto por cuatro millones 706 mil 955 pesos, con un millón 65 mil 101 pesos más de dinero de lo que se obliga, dirigido al amor por los seres sintientes. Aún cuando hasta el 24 no se había ejecutado el recurso, esa administración creció 42 por ciento el presupuesto para ese proyecto social en un año, trabajos que contemplaron esterilizaciones de animales de compañía, atención médica, actividades preventivas, educativas y de promoción de salud.

En Cuauhtémoc no se quedaron atrás, esa alcaldía creció 172 por ciento el gasto etiquetado a servicios de protección animal, de 920 millones en 2025 a dos millones 500 mil pesos al año siguiente. Y en Coyoacán, se pasó de 20 millones 600 mil pesos a 48 millones 931 mil pesos en 2026, con un ejercido de siete millones 347 mil pesos a febrero.

Venustiano Carranza, otro de los casos más notables, subió su presupuesto en 446 por ciento en un año, con 62 millones 251 mil 865 pesos, mil 657 por ciento arriba de lo que está obligado a gastar en apoyo de los animales. También, en Cuajimalpa de Morelos, se dirigieron 23 millones 898 mil 331 pesos, un crecimiento de 900 por ciento a lo que le exige la Ley Orgánica a esa demarcación.

José Luis Carranza, presidente de la Fundación Frente Ciudadano Pro Derecho Animal (FRECDA, A.C.), explicó a Crónica que el Artículo 134 BIS carece de sanciones, así como del nombramiento de una autoridad que supervise la distribución del dinero a cuidado de animales.

“Deberían de rendir (alcaldías) un informe anual del monto destinado de este presupuesto, cuántas esterilizaciones se realizaron, ya sea al Congreso o a AGATAN. El Artículo 12 de la Ley de Protección Animal habla de las zonas de resguardo temporal de animales en abandono, esta reforma fue desde 2024 y todas las alcaldías tendrían que tener una zona de resguardo, donde se brinde auxilio, protección y amparo a animales. La Ley tiene muchas cosas de avanzada, pero si no se cumple, queda en letra muerta”.

“No es suficiente legislar, se tiene que actuar, necesitamos que aparte de las reformas, leyes y buenas intenciones, se necesitan servidores públicos que quieran y puedan aplicar las Leyes. Si a los policías no les interesa el tema de los animales o que no están capacitados, tenemos parte del problema”.