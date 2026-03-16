Doble Hoy No Circula 17 de marzo de 2026: ¿aplica contingencia en CDMX y Edomex? (Cuartoscuro)

La aplicación del Doble Hoy No Circula para este martes 17 de marzo de 2026 genera dudas entre automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México, ante los recientes episodios de mala calidad del aire en el Valle de México.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha activado una contingencia ambiental vigente, por lo que el programa opera bajo su esquema habitual, sin restricciones extraordinarias para la circulación vehicular.

No hay Doble Hoy No Circula este 17 de marzo: así opera el programa

Para este martes 17 de marzo, el programa Hoy No Circula funciona de manera normal, es decir, sin la aplicación del Doble Hoy No Circula, que solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental.

En este contexto, los vehículos que deben suspender su circulación son aquellos con holograma 1 y 2, con terminación de placas 7 y 8, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Qué autos sí circulan y cuáles están exentos

Como parte del esquema regular, los autos con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos de las restricciones y pueden circular sin limitaciones.

También pueden circular unidades destinadas a servicios esenciales o que cumplan con criterios especiales establecidos por las autoridades ambientales.

Contingencia ambiental: cuándo se activa el Doble Hoy No Circula

El Doble Hoy No Circula se activa únicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara contingencia ambiental por altos niveles de ozono, generalmente superiores a los límites establecidos.

En esos casos, las restricciones se amplían a más vehículos para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la región.