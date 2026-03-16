Encabeza alcalde de Naucalpan recuperación de espacios públicos en Santa Cruz del Monte

El gobierno de Naucalpan puso en marcha el programa “Huellas de la Transformación” con la entrega de un parque rehabilitado en la comunidad de Santa Cruz del Monte, un espacio que durante años permaneció en el abandono. El alcalde Isaac Montoya Márquez encabezó la ceremonia de reapertura, en la que destacó que esta iniciativa busca llegar a cada colonia, fraccionamiento y barrio del municipio para devolverles lugares dignos de convivencia.

Durante el evento celebrado en el parque ubicado sobre la calle Cruz del Campo Santo, el edil señaló que la administración anterior había dejado en el olvido al 70 por ciento de las comunidades naucalpenses. Acompañado de vecinos y funcionarios municipales, reiteró el compromiso de su administración por “llevar la justicia social que también se había quedado pendiente durante tantos años”.

Montoya Márquez explicó que la recuperación de este tipo de espacios forma parte de una estrategia integral para fomentar territorios de paz y mejorar la calidad de vida de los habitantes. En tan solo una semana, el lugar pasó de ser un sitio desaprovechado a contar con juegos infantiles, bancas y áreas verdes que ahora son disfrutadas por las familias de la zona.

El alcalde subrayó que estas acciones no son aisladas, sino que implican la participación coordinada de diversas dependencias municipales como servicios públicos, obras públicas, desarrollo urbano y el organismo de agua OAPAS. “Lo que queremos, nuestro objetivo es lograr una transformación que no se quede en la narrativa ni en el discurso, sino que se traduzca en que ustedes tengan una mejor calidad de vida”, afirmó ante los asistentes.

Como parte de los trabajos realizados en el parque y sus alrededores, cuadrillas de servicios públicos instalaron 20 luminarias y dos postes, además de aplicar 39 toneladas de mezcla asfáltica para bacheo. También se llevaron a cabo labores de chaponeo, arañado, desorille y papeleo, así como barrido manual y mecánico para dejar en óptimas condiciones el entorno.

Las mejoras incluyeron la colocación de malla perimetral, la demolición y reconstrucción de escaleras y una rampa, así como la reparación del área de juegos infantiles. En la cancha del lugar se realizaron trabajos de pintura en paredes, juegos, herrería, bardas, guarniciones y balizamiento, además de la recolección de más de ocho toneladas de residuos sólidos que se habían acumulado.

El presidente municipal adelantó que para este año se tienen contempladas dos acciones fundamentales en materia hídrica para Santa Cruz del Monte, que incluyen la instalación de bombas nuevas tanto para el pozo como para el tanque que abastece de agua a la comunidad. Asimismo, anunció que existen planes para rehabilitar y pavimentar la avenida Santa Cruz, con el objetivo de mejorar la vialidad en la zona y beneficiar a cientos de automovilistas que transitan a diario por esa vía.