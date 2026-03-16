Encabeza Ecatepec rodada motociclista para prevenir accidentes de mujeres

Por segundo año consecutivo, Ecatepec se convirtió en el punto de encuentro para el evento “Motociclismo en Rosa”, una iniciativa que busca generar conciencia entre las conductoras de este vehículo sobre la importancia de la prevención vial. La actividad, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pretende reducir la incidencia de percances en los que se ven involucradas las féminas que utilizan este medio de transporte de manera cotidiana.

De acuerdo con Jaqueline Labrada Infante, directora del Instituto de la Juventud municipal, el uso de la motocicleta se ha convertido en una opción recurrente para las mujeres de la localidad. Fue por ello que la alcaldesa Azucena Cisneros Coss decidió respaldar esta causa impulsada por el regidor Zuriel Albarrán, y que contó con la organización de la Unión Federal Pro Motociclismo para su realización.

La jornada arrancó con una rodada que partió desde el Monumento a la Revolución y culminó en el Parque Ecológico Ehécatl de Ecatepec, congregando a unos 200 entusiastas de las dos ruedas. Durante el trayecto y como parte de las actividades, tres pequeños pilotos, Regina de 11 años, Javier de 8 y Gabriel de 6, sorprendieron a los asistentes con una demostración de sus habilidades al volante, mientras que diversas firmas especializadas ofrecieron talleres sobre el manejo adecuado de las unidades.

Labrada Infante destacó que el sector juvenil es el que predomina al volante de una motocicleta, y lamentó que a diario se registren accidentes, algunos con consecuencias fatales. Ante este panorama, señaló que “Motociclismo en Rosa” se presenta como una herramienta clave para fomentar una cultura de responsabilidad y disminuir los siniestros viales.

Por su parte, el regidor Zuriel Albarrán subrayó que el evento se enfocó en proporcionar a las mujeres las herramientas necesarias para un manejo seguro. A través de pláticas y sesiones de capacitación impartidas por expertos, se buscó que las asistentes adquirieran conocimientos técnicos que les permitan enfrentar con mayor seguridad los retos de circular en moto.

Antonio Brito Medellín, fundador de la Unión Federal Pro Motociclismo, expresó su reconocimiento a la administración local por abrir espacios para este tipo de actividades, algo que, según dijo, no es común en otros municipios del estado de México. Agradeció el respaldo de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss y destacó la buena respuesta que ha tenido el evento en sus tres años de existencia, dos de ellos en Ecatepec.

El organizador explicó que el objetivo principal es “promover el uso correcto de la motocicleta para que las chicas cambien su percepción y tengan un canal donde puedan aprender y mejorar sus técnicas de manejo y sus habilidades”. En este sentido, añadió que muchas mujeres recurren a este vehículo no solo por placer, sino por una necesidad apremiante, ya sea para llevar a sus hijos a la escuela o para trasladarse a sus centros de trabajo, lo que convierte la falta de técnica en un factor de riesgo latente.

Finalmente, Brito Medellín alertó sobre el aumento exponencial de mujeres conductoras en las últimas dos décadas. Estimó que si hace veinte años apenas el uno por ciento de los motociclistas eran mujeres, en la actualidad esta cifra ronda el cincuenta por ciento, lo que refuerza la necesidad de generar espacios de capacitación que contribuyan a reducir los accidentes y salvar vidas.