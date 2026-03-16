“Hay omisión legislativa en cuanto a iniciativas relacionadas con el Mundial”, afirma morenista

Hay más de 25 iniciativas relacionadas con el Mundial que están atoradas en Comisiones del Congreso CDMX (Unsplash y FIFA)

El Congreso de la Ciudad de México cuenta con más de 25 iniciativas relacionadas con temas del Mundial que están estancadas en las distintas Comisiones ya que el secretario de Gobierno, Cesar Cravioto, no les ha dado el visto bueno; así lo afirmó en entrevista con Crónica el legislador de Morena, Fernando Zarate, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia para la Copa Mundial, quien reconoció que hay una “notoria omisión legislativa” respecto a estos temas.

A menos de 90 días para la inauguración del Mundial, el legislador detalló que la Comisión Especial del Mundial no puede dictaminar ninguna de las propuestas, pero sí tiene organizado claramente cuántas, cuáles son las iniciativas y en qué comisiones están distribuidas.

Como presidente de dicha Comisión aseguró que ha presionado a la presidencia de la mesa directiva del Congreso local (Jesús Sesma del PVEM), a la Junta de Coordinación Política (Jucopo, a cargo del panista Andrés Atayde) y a distintos diputados.

“Y qué contestan, pues díganle a la coordinadora, díganle al Gobierno porque nosotros estamos casi a expensas de que el Gobierno también de el visto bueno... Entonces, en realidad todo termina en la oficina de Cesar Cravioto que no nos ha dado luz verde, así de plano”, reveló.

“Es un ambiente de frustración porque los diputados estamos listos para legislar, son muchas iniciativas estancadas que la ciudadanía exige, pero necesitamos luz verde para que no se queden en el cajón”.

Zarate detalló que algunas de las propuestas son leyes permanentes y otras temporales —sólo durante el Mundial— y hay de todo tipo: de fomento económico, reducción de las emisiones de carbono, apoyos; distintas políticas públicas en las colonias, sobre todo las aledañas al estadio. Por lo que urgió a que fueran desahogadas a la brevedad.

Ejemplificó que en zonas turísticas hay muchísimas iniciativas desde la regulación de estancias temporales, hasta de vecinos que buscan evitar la violación a uso de suelo.

“Nosotros pensamos que es diferente la figura de hotel, hospedaje a residencia temporal, en unos interviene el Estado y en otros no, entonces sería un conflicto entre particulares muy fuerte. O sea yo rento y qué autoridad, si no hay ese día a esa hora las llaves del hotel o de la casa, ¿qué autoridad va a poner orden?, ¿cuánto te van a cobrar?, ¿quién va a vigilar el excesivo cobro?”, detalló el diputado.

“Todas las Comisiones se tienen que poner a trabajar y tienen que resolver ya”.

El diputado reiteró que la Comisión que preside se encarga de acompañar y representar a los distintos sectores; comentó que ha recibido desde trabajadoras sexuales, a comerciantes en mercados y tianguis hasta a los propios vecinos que están exigiendo banquetas, espacios.

Fernando Zarate, diputado de Morena en el Congreso CDMX

Busca proteger a la sociedad, no intereses de empresas

Añadió que otro de los puntos que se deben tratar es la elevación de los impuestos, señaló que, no es posible, “que una empresa tan venenosa como Coca-Cola sea la que esté capitalizando todo; o sea nosotros entendemos que el Mundial es un evento privado, pero como izquierda necesitamos proteger a la sociedad no al negocio Coca-Cola; es más nos tiene sin cuidado”.

Zarate declaró que internamente existe una “discusión muy fuerte”, entre el bien de la sociedad y los intereses de las empresas que han invertido millones en el evento y están intentando capitalizar, pero no deben hacerlo a costa de la salud ni del bienestar de los ciudadanos.

“Lo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, y es lo que yo estoy exigiendo, es que no se defienda a ninguna empresa, que se defienda a los vecinos y entonces estamos en un jaloneo muy fuerte porque estas empresas están amagando al Gobierno: ‘ay invertimos 6000 millones de pesos’, dice Coca-Cola, otras empresas dicen hemos invertido mucho dinero. Y yo: lo invierten porque te conviene.

“Y entonces yo le estoy exigiendo a mis propias autoridades que dejemos ese tema a un lado y que nos aboquemos 100% a defender a los vecinos, la representación es de los vecinos”.

Añadió que como movimiento de la Cuarta Transformación deben garantizar que se profundice el combate a la desigualdad, que haya menos pobreza, más salud, “es decir que consuman menos esos productos, es decir que tengan más servicios públicos y que tengan mejores condiciones en las colonias. Ahí es en donde está atorado el tema, entonces hay trabajo pero para aventar”, afirmó.

La Ciudad de México sí está lista para el Mundial

Tras las dudas sobre sí la CDMX estará lista para el partido inaugural, que será el 11 de junio de 2026, ya que señalan que se trabaja contra reloj debido a que el Estadio Azteca sigue en proceso de remodelación junto con varias obras a sus alrededores, el legislador aseguró que la Ciudad de México está más lista que nunca y están garantizados todos los servicios, transporte, turismo, hoteles, estadías, comercios, entre otros.

“La ciudad está más lista que nunca, lo que no vamos a hacer es invertir para que vengan y, como en Brasil, sea una inversión que en realidad se convierte en pérdida o que dure un mes y ya no sirva para nada; no somos tontos entendemos muy bien cuál es nuestra situación histórica, cuál es nuestra situación económica y qué es lo que le conviene a los vecinos”.

Añadió que se deben de impulsar obras que garanticen turismo entre los meses de mayo y de julio, que son los tres meses que menos visitas tiene la ciudad, “vamos a anclar turismo garantizado para el resto de los próximos 10 años, más turismo en esos tres meses, eso es lo que más conviene económicamente es el turismo a largo plazo”.

Diputado solicita licencia

La entrevista fue realizada previo a que el legislador solicitara licencia en el Congreso local —autorizada a partir del 14 de marzo— tras ser llamado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para atender temas de salud en el Gobierno federal.

Desde su curul, el legislador de Álvaro Obregón se vio muy conmovido al dar la noticia, casi al borde de las lagrimas, agradeció a las y los legisladores que dedicaron unas palabras, “mi padre me enseñó dos principios, el agradecimiento y la reciprocidad”, dijo.

Fernando Zarate, diputado de Morena en el Congreso CDMX

Legisladores de todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición, reconocieron su aporte y trabajo como legislador; agradecieron por su acompañamiento y asesoría, también le desearon éxito en su nueva tarea.

“Cuando la Patria llama, hay que acudir al llamado. Y así lo haré, pero lo haré representando a todos ustedes, y lo haré con la convicción que podemos tener una mejor Patria. Me los llevo en el corazón y nos veremos en el día a día para construir este país que todos amamos”, concluyó Fernando Zárate.