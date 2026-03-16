Hombre queda atrapado a más de 100 metros de altura en el Hotel St. Regis de Reforma; así fue el rescate (Bomberos CDMX)

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró este lunes 16 de marzo en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, luego de que un trabajador quedara atrapado a gran altura mientras realizaba labores en el Hotel St. Regis.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre quedó suspendido en un andamio o góndola mientras trabajaba en la fachada del edificio, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en la zona y provocó la llegada de equipos de emergencia.

El incidente ocurrió en el inmueble ubicado en la colonia Cuauhtémoc, uno de los edificios más altos del corredor de Reforma, donde el trabajador permaneció colgando a gran altura mientras esperaba la llegada de los rescatistas.

Así fue el rescate del trabajador

Durante varios minutos, los equipos de emergencia realizaron maniobras para acercar al trabajador hacia la estructura del edificio.

En videos que circularon en redes sociales se observa cómo el hombre avanzó lentamente, colocando pies y manos en la estructura mientras los rescatistas lo guiaban desde arriba.

Conforme se acercaba a la cornisa del edificio, los bomberos lograron sujetarlo y ayudarlo a subir hasta una zona segura.

El rescate se realizó sin que se reportaran lesiones graves y el trabajador fue puesto a salvo tras varios minutos de tensión en el inmueble.

📌 Elementos de la Ciudad de México ayudaron a un trabajador que quedó en un andamio en el piso 31 del hotel ST. Regis, ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.



De acuerdo con el Jefe Vulcano Cova, después de las maniobras el hombre quedó a salvo.



📹 Jefe… pic.twitter.com/R6fcKg6L3x — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 16, 2026

Movilización de bomberos en Paseo de la Reforma

Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar para iniciar las maniobras de rescate vertical.

De acuerdo con autoridades, el hombre había quedado atrapado en un andamio con riesgo de caer desde varios pisos de altura, por lo que fue necesario desplegar un operativo especializado para ponerlo a salvo.

Los rescatistas ingresaron al edificio y se dirigieron a los niveles superiores para coordinar el operativo desde la parte alta del inmueble. Desde ahí comenzaron a darle indicaciones al trabajador para ayudarlo a estabilizarse mientras preparaban las maniobras.

Testigos celebran el rescate

Personas que se encontraban en la zona observaron las maniobras desde la calle y celebraron cuando el trabajador finalmente fue rescatado.

Algunos testigos incluso aplaudieron a los bomberos tras la exitosa operación que evitó un posible accidente en uno de los edificios más transitados de Paseo de la Reforma.

Autoridades indicaron que el trabajador realizaba labores de limpieza de vidrios cuando ocurrió el incidente que lo dejó atrapado a gran altura. Tras el rescate, los equipos de emergencia confirmaron que la persona fue liberada sin mayores complicaciones.