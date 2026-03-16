IECM habilita micrositio con información sobre COPACO 2026 y Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) habilitó un micrositio digital con información sobre la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 para concentrar en una sola plataforma los datos, herramientas y materiales relacionados con ambos procesos de participación ciudadana.

El portal está disponible en el sitio oficial del instituto, y permite a la ciudadanía consultar convocatorias, etapas y recursos informativos vinculados con estos ejercicios que se desarrollan en la capital del país.

De acuerdo con el organismo electoral, la plataforma ofrece apartados específicos para cada uno de los procesos. En el caso de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, las personas usuarias pueden conocer el monto de recursos asignado a cada Unidad Territorial, revisar los proyectos registrados por la ciudadanía y dar seguimiento a su proceso de dictaminación.

El micrositio también incluye información sobre el funcionamiento de este mecanismo de participación, mediante el cual habitantes de colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México proponen y votan proyectos para mejorar su entorno comunitario con recursos públicos asignados por el gobierno capitalino.

En otro apartado se encuentra la información correspondiente a la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026. En esta sección es posible consultar el registro de candidaturas, la normativa aplicable y otros elementos relacionados con la integración de estos órganos de representación vecinal.

Las COPACO son instancias de participación comunitaria que operan en las unidades territoriales de la ciudad y tienen entre sus funciones promover la organización vecinal, dar seguimiento a proyectos comunitarios y fungir como enlace entre la ciudadanía y las autoridades locales.

El portal también incorpora materiales de capacitación dirigidos a quienes buscan involucrarse en estos procesos. Entre ellos se encuentran cursos como “Participa y decide. Introducción al Presupuesto Participativo en la Ciudad de México 2026-2027”, “Elaboración de Proyectos Comunitarios para Presupuesto Participativo en la Ciudad de México 2026-2027”, “Aspectos principales de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México” y “Elecciones de Participación Comunitaria en la Ciudad de México 2026-2029”.

Además, el micrositio ofrece información sobre las modalidades de participación, entre ellas el Sistema Electrónico por Internet (SEI), que permite emitir opiniones o votos de manera remota en determinados procesos organizados por el instituto electoral.

La plataforma también contiene secciones con documentos normativos, materiales audiovisuales, avisos relevantes y apartados dirigidos a las personas especialistas responsables de analizar y dictaminar los proyectos comunitarios presentados por la ciudadanía.