Pensión Hombres Bienestar: Cómo recibir el apoyo de $18,000 para adultos de 60 a 64 años Tras el depósito del primer pago de la Pensión para el Bienestar de los Hombres, conoce cuáles son los requisitos para ser parte de este programa de la CDMX (@ClaraBrugadaM)

Tras el depósito del primer pago de la Pensión para Hombres a Bienestar, conoce cuáles son los requisitos para ser parte de este programa de la CDMX y poder recibir hasta $18,000 pesos.

La Pensión para Hombres a Bienestar de 60 a 64 años comenzó la dispersión de su primer pago del 2026 este lunes 16 de marzo y aquí te decimos de qué se trata este apoyo, cuáles son los requisitos, así como los documentos que necesitarás para ser beneficiario.

¿Qué es la Pensión para Hombres a Bienestar de 60 a 64 años de la CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México, dentro de sus programas sociales, se encuentra la Pensión para Hombres a Bienestar, la cual está dirigida a todos sus residentes hombres que tengan entre 60 y 64 años de edad.

Este programa tiene como objetivo contribuir al ingreso de la población adulta mayor en la CDMX con un apoyo económico básico.

Monto y periodicidad: ¿Cómo se entregan los $18,000 pesos de apoyo?

El apoyo económico para la Pensión para Hombres a Bienestar de 60 a 64 años de la CDMX es de $18,000 durante el 2026, sin embargo, este monto se distribuye de manera bimestral, por lo que cada dos meses el Gobierno de la Ciudad de México te deposita $3,000.00 en seis ocasiones.

Requisitos y documentos para tramitar la Pensión para Hombres a Bienestar de 60 a 64 años de la CDMX

Como requisitos mínimos para poder ser beneficiario de la Pensión para Hombres a Bienestar de 60 a 64 años debes de residir en la Ciudad de México y, como su nombre lo indica, tener entre 60 y 64 años de edad.

Además de lo anterior, al momento del registro deberás contar con:

Identificación con fotografía (Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, etc.)

(Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, etc.) Comprobante de domicilio vigente (recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento)

(recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento) Acta de nacimiento

Clave única del registro de población ( CURP )

) Llenar la solicitud de ingreso al programa, la cual es proporcionada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social

¿Dónde me registro para la Pensión de 60 a 64 años?

Cada cierto periodo de tiempo se abre la convocatoria para nuevos beneficiarios, sin embargo, actualmente no hay una fecha anunciada sobre un nuevo periodo de registro.

Por lo que tendrás que estar al pendiente de los medios oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, para conocer cuándo podrás registrarte.