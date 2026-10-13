Azucena Cisneros ha logrado casi el doble de pozos de agua en operación en Ecatepec: pasó de 54 a 98

Azucena Cisneros ha logrado casi el doble de pozos de agua en operación en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó, durante una rueda de prensa, que los pozos de agua en funcionamiento pasaron de 54 al inicio de su gestión a 98 en la actualidad y pronto sumarán otros tres. Al mismo tiempo destacó que persiste el problema de la morosidad, pues 52% de los 438 mil usuarios registrados no paga el consumo del servicio.

La mandataria presentó avances en materia de agua potable y declaró que el alcance de 98 pozos permite el abasto de 92 millones de litros de agua al día, por lo que actualmente un millón 200 mil habitantes de Ecatepec reciben el líquido por la red.

Explicó que también se realizan acciones de protección contra el huachicoleo del agua, como el retiro de 70 tomas clandestinas de gran impacto, algunas instaladas en líneas principales.

En enero de 2025 Ecatepec recibía tres mil 597 litros de agua por segundo y en septiembre de este año disponían de cuatro mil 671, es decir mil 74 litros por segundo más, que son distribuidos para beneficiar a la población.

Adelantó que el próximo año seguirán rehabilitando redes de agua potable y drenaje, con apoyo de los gobiernos federal y estatal, lo que mejorará el abasto a la población, ya que la mayoría de la infraestructura es obsoleta.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua de Ecatepec (Sapase), calificó de histórica la inversión en agua potable y drenaje de más de mil 975 millones de pesos hasta el momento, de recursos federales, estatales y municipales y anunció que pronto incorporarán tres pozos más, entre ellos el Colosio 2, ubicado en la Zona Norte del municipio.

Precisó que Sapase tiene 438 mil tomas registradas y 52% de ellas no paga el consumo de agua, por lo que pidió a los usuarios sumarse a los programas de regularización, lo que ayudará a mejorar el suministro, además señaló que esta campaña ofrece descuentos de 100, 50 y 30 por ciento en adeudos de años anteriores.