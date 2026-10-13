Texcoco apoya la producción pesquera con entrega de alimento para peces

El Gobierno Municipal de Texcoco realizó la entrega de alimento para peces, con el objetivo de impulsar el desarrollo del campo y la producción acuícola en 96 cuerpos de agua ubicados en el municipio. Esta medida busca permitir recuperar la vocación de productores de pescado que posee desde tiempos ancestrales, cuando el lago estaba en su máximo esplendor.

En la presa Monamiquiatl de Santa Catarina del Monte, se realizó la siembra de 1,300 carpas de mediano tamaño. El presidente del embalse, Agustín Velázquez Linares, dio la bienvenida al Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez, al Subdirector Avícola, Acuícola y Apícola de la Secretaría del Campo (SECAMPO), Noé García Cedillo y demás funcionarios de dependencias relacionadas al sector.

El Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez, indicó que el alimento entregado acorta en un 50% la etapa de crecimiento de los peces. Por ello, ante las recomendaciones de SECAMPO, se invierten más de 400 mil pesos en este insumo que se continuará entregando a quienes están a cargo de los cuerpos de agua beneficiados.

“Nos atrevemos a buscar formas diferentes de generar derrama económica porque nos comprometimos a servir, motivar a nuestros productores y fortalecer el campo texcocano”, señaló el Presidente Municipal, reconociendo el apoyo de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y de SECAMPO, así como la valiosa colaboración de los servidores públicos para impulsar el desarrollo rural.

Por su parte, el Subdirector Avícola, Acuícola y Apícola de SECAMPO, Noé García Cedillo, señaló que el Estado de México cuenta con tres centros de producción acuícola: uno en Calimaya (donde se produce trucha arcoíris), otro en Villa Guerrero (dedicado a rana toro, lobina, carpa y tilapia) y uno más en Jocotitlán, Tiacac (enfocado en carpa común).

Explicó el gran interés de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la Secretaría del Campo por trabajar en favor de la suficiencia alimentaria mediante el rescate de las comunidades con vocación acuícola, destacando que SECAMPO ya superó la distribución gratuita de 40 millones de organismos en todo el Estado de México.

Agregó que en Texcoco se realizó un censo que ubicó, en un periodo de 10 días, 96 cuerpos de agua aptos para la producción piscícola y la siembra de carpa común. Asimismo, agradeció el respaldo del alcalde Nazario Gutiérrez Martínez al suministrar el insumo que reducirá el tiempo de crecimiento de los organismos y aconsejó a los beneficiarios que en cuanto concluya el ciclo, cosechen los peces, pues la Secretaría del Campo los apoyará nuevamente con la siembra de más carpas.

Finalmente, el Delegado de SECAMPO Región Texcoco, Abraham Noriega González, presentó dos propuestas al Presidente Municipal: impulsar un acuerdo de cabildo para proteger, preservar y declarar estos cuerpos de agua como patrimonio natural, e implementar un “sendero acuícola” que aproveche el paisaje y promueva la arquitectura del paisaje de manera responsable.