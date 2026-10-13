Instala Edomex Consejo Consultivo de la Publicidad para prevenir riesgos sanitarios

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez instaló el Consejo Consultivo de la Publicidad, un órgano que reunirá a autoridades, especialistas, representantes empresariales, medios de comunicación, academia y sociedad para analizar los riesgos sanitarios asociados con la difusión de información comercial engañosa.

La Secretaría de Salud estatal informó que el Consejo buscará proponer estrategias para promover mensajes veraces y responsables sobre bienes y servicios, así como favorecer el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de publicidad relacionada con la salud.

Los integrantes rindieron protesta y establecieron un plan de trabajo y un calendario de reuniones. Entre los asuntos que abordarán se encuentran la publicidad digital, los contenidos difundidos por influencers, los medicamentos falsificados, la información engañosa, la comunicación de riesgos y la capacitación de distintos sectores.

En representación de la secretaria de Salud estatal, Celina Castañeda de la Lanza, y de Benjamín Roberto Vera Sánchez, encargado del despacho de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX) y presidente del Consejo, Gerardo Martínez Gutiérrez, jefe del Departamento de Fomento y Control Sanitario, señaló que el organismo funcionará como un espacio de participación y colaboración para atender los desafíos de la publicidad y su relación con la salud pública.

Explicó que, aunque la publicidad permite a las empresas dar a conocer sus productos y servicios, también implica una responsabilidad por su influencia en las decisiones, los hábitos y las conductas de las personas consumidoras.

Por ello, indicó que los integrantes del Consejo analizarán áreas de oportunidad y plantearán acciones para fortalecer la difusión de información responsable y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

Penélope Romero López, titular de la Oficina de Control Sanitario de la Publicidad de la COPRISEMEX y secretaria técnica del Consejo, mencionó que los trabajos estarán enfocados en identificar y analizar los riesgos para la salud pública relacionados con la información comercial, mediante la coordinación entre autoridades y los sectores participantes.