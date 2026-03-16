Pensión para hombres de 60 a 64 años en CDMX: monto, forma de pago y documentos para registrarte

CDMX lanza pensión para hombres de 60 a 64 años: así puedes recibir 3 mil pesos bimestrales (Imagen generada con IA)

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Pensión Hombres Bienestar, un programa social dirigido a personas de entre 60 y 64 años que busca brindar apoyo económico antes de acceder a la pensión universal para adultos mayores.

Este apoyo consiste en un depósito de 3 mil pesos cada dos meses, entregado a través de tarjetas oficiales, con el objetivo de garantizar ingresos básicos y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en esta etapa de transición.

Pensión para hombres de 60 a 64 años en CDMX: ¿Quiénes pueden registrarse?

El programa está dirigido exclusivamente a hombres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años

Ser residente de la Ciudad de México

Dar prioridad a quienes tengan 63 y 64 años

No contar con otra pensión contributiva

Este esquema fue diseñado para cubrir a un sector que aún no alcanza los 65 años, edad requerida para acceder a la pensión federal para adultos mayores.

Pensión para hombres de 60 a 64 años en CDMX: Documentos necesarios para el registro

Para incorporarse a la Pensión Hombres Bienestar, los interesados deben presentar:

Identificación oficial vigente (INE, IMSS, ISSSTE, licencia, entre otros)

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

El registro se realiza a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, instancia encargada de validar la información y gestionar la incorporación al programa.

¿De cuánto es el apoyo y cómo se entrega?

El apoyo económico es de 3 mil pesos bimestrales, es decir, hasta 18 mil pesos al año para cada beneficiario.

El depósito se realiza directamente en tarjetas entregadas por el gobierno, lo que permite a los usuarios retirar el dinero o utilizarlo para pagos en establecimientos autorizados.

Pensión para hombres de 60 a 64 años: Objetivo del programa

La Pensión Hombres Bienestar busca garantizar un ingreso mínimo a personas que se encuentran en una etapa previa a la jubilación, donde muchas veces no cuentan con seguridad social o ingresos estables.

Con este programa, las autoridades capitalinas buscan reducir la vulnerabilidad económica y asegurar condiciones más dignas para este sector de la población.