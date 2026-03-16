Pensión para hombres de 60 a 64 años en CDMX: monto, forma de pago y documentos para registrarte

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Pensión Hombres Bienestar, un programa social dirigido a personas de entre 60 y 64 años que busca brindar apoyo económico antes de acceder a la pensión universal para adultos mayores.
Este apoyo consiste en un depósito de 3 mil pesos cada dos meses, entregado a través de tarjetas oficiales, con el objetivo de garantizar ingresos básicos y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en esta etapa de transición.
Pensión para hombres de 60 a 64 años en CDMX: ¿Quiénes pueden registrarse?
El programa está dirigido exclusivamente a hombres que cumplan con los siguientes requisitos:
- Tener entre 60 y 64 años
- Ser residente de la Ciudad de México
- Dar prioridad a quienes tengan 63 y 64 años
- No contar con otra pensión contributiva
Este esquema fue diseñado para cubrir a un sector que aún no alcanza los 65 años, edad requerida para acceder a la pensión federal para adultos mayores.
Pensión para hombres de 60 a 64 años en CDMX: Documentos necesarios para el registro
Para incorporarse a la Pensión Hombres Bienestar, los interesados deben presentar:
- Identificación oficial vigente (INE, IMSS, ISSSTE, licencia, entre otros)
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)
El registro se realiza a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, instancia encargada de validar la información y gestionar la incorporación al programa.
¿De cuánto es el apoyo y cómo se entrega?
El apoyo económico es de 3 mil pesos bimestrales, es decir, hasta 18 mil pesos al año para cada beneficiario.
El depósito se realiza directamente en tarjetas entregadas por el gobierno, lo que permite a los usuarios retirar el dinero o utilizarlo para pagos en establecimientos autorizados.
Pensión para hombres de 60 a 64 años: Objetivo del programa
La Pensión Hombres Bienestar busca garantizar un ingreso mínimo a personas que se encuentran en una etapa previa a la jubilación, donde muchas veces no cuentan con seguridad social o ingresos estables.
Con este programa, las autoridades capitalinas buscan reducir la vulnerabilidad económica y asegurar condiciones más dignas para este sector de la población.