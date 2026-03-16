¿Va a llover hoy en CDMX y EDOMEX?: este es el pronóstico del clima para este lunes 16 de marzo

Lluvia (Rogelio Morales Ponce)

Inicia la semana con un día de asueto oficial y las lluvias podrían estar de regreso. Nos acercamos a la primavera y las presencia de precipitaciones en la capital del país así como en la zona metropolitana. Este es el pronóstico para este lunes 16 de marzo en Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico General y el Pronóstico Regional para el Valle de México emitidos este lunes a las 06:00 horas, se esperan:

CMDX

Intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 mm en 24 horas. El cielo estará medio nublado por la mañana y nublado por la tarde, con probabilidad de precipitaciones principalmente entre las 15:00 y 20:00 horas. Estas lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas.

EDOMEX

Lluvias puntuales fuertes con acumulaciones de 25 a 50 mm. El fenómeno será más intenso que en la capital, con riesgo de encharcamientos e inundaciones locales, especialmente en accesos viales hacia la Ciudad de México. También se prevén descargas eléctricas, posible granizo y vientos de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas se concentran en el Estado de México, particularmente en municipios colindantes con la Ciudad de México (zonas del Valle de México). El SMN no detalla municipios específicos, pero advierte que las precipitaciones más fuertes afectarán las áreas cercanas a la capital, donde los acumulados podrían generar problemas viales.

En la CDMX, los chubascos se presentarán de manera generalizada sin distinción marcada por alcaldías; se esperan en gran parte del territorio capitalino, aunque con menor intensidad.