Vinculan a proceso a profesora que grabó a sus hijas en baños de una escuela con fines sexuales

Detenida Nayelli "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Nayelli “N”, profesora que grabó a sus hijas y alumnas dentro de un baño donde trabajaba como profesora.

De acuerdo con la denuncia presentada por el padre de las víctimas y pareja de Nayelli “N”, en el teléfono celular y una computadora de esta mujer, se localizaron fotografías y videos de índole sexual en los que se involucraba a las menores, así como otros videos provenientes de cámaras de videovigilancia instaladas en un baño en los que se observaba a otras niñas.

Dadas de las indagatorias, se identificó que los videos de las cámaras de videovigilancia correspondían a los baños de la escuela donde la imputada se desempeñaba como profesora. Por estos hechos, la Fiscalía capitalina dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de conductas que podrían constituir delitos del orden federal.

Con de las imágenes que involucraban a sus hijas y junto a los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en contra de Nayelli “N”, misma que fue ejecutada el 11 de marzo de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Tláhuac.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial vinculó a proceso a Nayelli “N” por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.