Habrá paro de 72 horas de la CNTE en CDMX: calles afectadas, fechas y alternativas viales ante el caos

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volverá a complicar la movilidad en la Ciudad de México; esta vez, con un paro nacional de 72 horas que anuncia calles cerradas y mucho caos vial.

¿Cuándo será el paro de 72 horas de la CNTE?

La suspensión de labores está programada el 18, 19 y 20 de marzo de 2026, esto con la finalidad de que miles de docentes salgan a marchar por las calles de la capital.

El arranque será el miércoles 18 de marzo a las 9:00 am, con una concentración inicial que dará paso a una marcha masiva del Ángel de la Independencia a la explanada del Zócalo, donde también se instalará un plantón.

Durante las 72 horas siguientes, se esperan bloqueos, protestas y movilizaciones tanto en la capital como en estados como:

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Calles cerradas por la marcha de la CNTE en CDMX

Si pensabas moverte con normalidad, mejor replantea tu ruta. Las principales vialidades que podrían verse impactadas son:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Estas vías forman parte del corazón de la capital, por lo que el impacto no será menor. Además, se prevén afectaciones al transporte público y posibles retrasos en rutas clave.

Marcha, plantón y bloqueos: así será el operativo de la CNTE

El plan de acción del magisterio no se queda en una sola movilización. La estrategia incluye:

Megamarcha del Ángel al Zócalo

del Ángel al Zócalo Mitin político en la Plaza de la Constitución

en la Plaza de la Constitución Plantón indefinido en el Centro Histórico

en el Centro Histórico Bloqueos carreteros

Tomas de oficinas

Este despliegue busca presionar al gobierno federal para atender demandas como la suspensión total de la reforma educativa y cambios en la ley del ISSSTE.

Alternativas viales en CDMX durante el paro de la CNTE

En medio del caos, siempre hay rutas de escape. Si no quieres quedar atrapada en el tráfico eterno, considera estas opciones:

Evitar el Centro Histórico y zonas cercanas al Zócalo

y zonas cercanas al Zócalo Usar Circuito Interior como vía de rodeo

como vía de rodeo Optar por Anillo Periférico para trayectos largos

para trayectos largos Considerar transporte como Metro en líneas no afectadas

Además, salir con anticipación será clave. La ciudad no se detiene, pero sí se vuelve más lenta, como si alguien le bajara la velocidad al día.

¿Por qué la CNTE realiza este paro de 72 horas?

Detrás del tráfico y las marchas hay un trasfondo político y social. La CNTE exige:

Principales demandas

Eliminación de la reforma educativa

Cambios a la Ley del ISSSTE 2007

Mesas de diálogo con el gobierno federal

El paro no solo afecta la movilidad, también implica suspensión de clases y presión directa sobre las autoridades.